Retorno da hidroginástica é sucesso na Fundação Educacional

ANDRADINA – O retorno da parceria da Secretaria de Saúde do Governo de Andradina e a Fundação Educacional de Andradina garantiu o sucesso do retorno das aulas de hidroginásticas abertas ao público.

Totalmente gratuitas as aulas estão atraindo um grande público que aplaca o calor andradinense na piscina e ainda garante mais um bom hábito para uma vida mais saudável.

Segundo a educadora de Saúde, Eloá Pessoa, idealizadora do projeto, a hidroginástica é um tipo de atividade aeróbica que reduz o impacto dos exercícios e por isso é recomendado para todas as pessoas. “Por ser feito na água, algumas pessoas acreditam que os exercícios de hidroginástica são mais fáceis e exigem menos esforço físico, mas os resultados para o corpo e a saúde são tão bons como qualquer outra atividade física”, explicou.

As aulas acontecem de segunda à quinta-feira com 80 alunos em cada turma. Os interessados devem comparecer ao local no horário da aula para se inscrever.



São dois períodos as segundas e quartas (10h – 11h e 14h30 às 15h30) e um período as terças e quintas (10h – 11h).

“Este tipo de atividade é indicado para pessoas de todas as idades, sendo ótimo para pessoas com problemas na coluna ou coração, além de também poder ser praticada por mulheres grávidas desde com orientação de um profissional certificado para que sejam indicados os melhores exercícios e sejam evitadas lesões.



10 Benefícios

1. Perda de peso

A realização da hidroginástica de forma regular favorece a perda de peso, já que durante a realização do exercício é possível queimar até 500 kcal por hora dependendo da intensidade e duração da aula. Assim, é possível perder até 1kg por semana caso seja combinada com uma dieta balanceada e baixa em calorias.

2. Melhora da circulação

A hidroginástica ajuda a melhorar a circulação devido ao aumento da contração muscular e atividade aeróbia, o que tem como resultado a melhora do funcionamento do coração e, consequentemente, melhora na circulação sanguínea.

3. Melhora da respiração

Os exercícios realizados na aula de hidroginástica fazem com que a pessoa tenha de realizar inspirações mais profundas e, por isso, um dos benefícios da hidroginástica é a melhora da capacidade respiratória.

4. Fortalecimento dos músculos

A hidroginástica ajuda a fortalecer os músculos devido à contração muscular, o que também ajuda a melhorar a flexibilidade e força à medida que a atividade é realizada com frequência.

5. Fortalecimento dos ossos

Realizar exercícios de hidroginástica ajuda também a fortalecer os ossos, porque favorece a absorção de cálcio pelos ossos, deixando-o mais forte e evitando possíveis fraturas, por exemplo.

6. Melhora da flexibilidade

Esta atividade também é ótima para melhorar a flexibilidade do corpo, devido ao aumento da amplitude dos movimentos que é necessário realizar.

7. Aumento da coordenação motora

Os exercícios realizados na aula de hidroginástica devem ser feitos de forma ritmada movendo os braços e pernas opostas, o que aumenta a capacidade de coordenação motora.

8. Preservação as articulações

A hidroginástica é uma atividade ideal para pessoas que não podem sobrecarregar as articulações, sendo ideal para quem sofre com artrite ou artrose ou está muito acima do peso, por exemplo.

9. Prevenção de doenças cardiovasculares

A hidroginástica ajuda ainda a prevenir doenças cardiovasculares por diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial, além de melhorar a circulação sanguínea, levando a uma melhor eficiência do trabalho do coração.

10. Promoção do bem-estar

Como esta atividade melhora a circulação, não tem impacto nas articulações, provoca pouca ou nenhuma dor muscular depois das aulas e ainda permite a socialização, é ótima para que a pessoa se sinta bem e saudável.

Secon/Prefeitura