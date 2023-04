Funcionário sobrevive ao cair de caixa d’água de 25m em Castilho

CASTILHO – No fim da tarde da última quinta-feira (30), próximo das 18h, uma parte da estrutura da caixa d’água em Castilho que estava em fase final de teste acabou cedendo e derrubando um funcionário. O homem que acabou despencando de 25 metros de altura, sofrendo diversas fraturas, mas foi socorrido consciente.

A caixa d’água estava sendo instalada em um loteamento no final da Rua Osório Junqueira, sentido Paranápolis. O loteamento está em fase final de construção. O funcionário estava em cima da caixa d’água para realizar os testes finais. O rapaz teve multiplas fraturas foi conduzido pela Brigada do Município de Castilho, até a UBS da cidade e depois transferido para a UBS de Andradina e deverá ser transferido para Araçatuba.

Segundo brigadistas foi um socorro difícil, pois além dos escombros havia fios de alta tensão no local. “Foi um socorro bem cauteloso, mas que a Brigada com apoio da Central de Ambulância do município conseguiram realizar e retirar o homem consciente de lá e dar os primeiros atendimentos”, revelou o brigadista Donnega.

