PM de Murutinga captura procurado por homicídio na Bahia

MURUTINGA DO SUL – A Polícia Militar capturou na tarde da última terça-feira, 07, V., de 57 anos, trabalhador rural, morador do estado da Bahia, por força de mandado de prisão em aberto, expedido pelo tribunal de Justiça da Bahia, com pena de 29 anos de reclusão no regime fechado a ser cumprida pelo crime de homicídio contra a então esposa. Ele foi conduzido ao DP local e permaneceu recolhido, à disposição da Justiça.

A captura do condenado aconteceu na tarde de terça-feira, quando o comandante do 2º GP/PM de Murutinga do Sul, recebeu informações de que naquela cidade havia um indivíduo oriundo de outro estado, escondido e utilizando nome falso por estar sendo procurado pela justiça do estado da Bahia.

Com estas informações, os policiais de serviço realizaram diligências pela cidade e localizaram o suspeito.

Após abordagem ele tentou ludibriar a equipe, declarando chamar-se Izídio, porém, após breve entrevista, admitiu estar mentindo, que seu verdadeiro nome era V., que estava na condição de procurado pelo crime de homicídio.

Em pesquisas aprofundadas via COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar, constataram que ele era efetivamente procurado por homicídio qualificado, cometido no estado da Bahia, onde havia tirado a vida da própria esposa por meio de asfixia, ficando preso por certo tempo, até se evadir para aquela cidade, onde moram seus familiares, passando a viver se passando por seu falecido irmão.

No sistema CNJ foi confirmada a existência de mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça (TJ) da Bahia, com pena de 29 anos de reclusão no regime fechado a ser cumprida.

Ele foi conduzido ao DP local e permaneceu recolhido, à disposição da Justiça.