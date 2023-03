SAP faz balanço de apreensões de drogas em penitenciárias da região

Segundo informações, visitas foram flagradas em várias unidades prisionais da região noroeste e oeste do Estado de São Paulo.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo apresentou à imprensa um balanço das apreensões de drogas flagradas com visitas em vários presídios durante o último final de semana, englobando sábado, 11 e domingo, 12. As visitas flagradas no crime de tráfico de droga foram indiciadas e presas e seus parceiros, possíveis beneficiários do crime, tiveram instaurados processos disciplinares contra eles.

PENITENCIÁRIA “ASP LINDOLFO TERÇARIOL FILHO” DE MIRANDÓPOLIS (PII)

Sábado (11), por volta das 10h30, durante procedimento de revista corporal através do aparelho de scanner, uma visitante foi impedida de adentrar na unidade prisional, por ser flagrada com um invólucro onde havia porção de substância esverdeada aparentando ser o entorpecente Maconha. Diante da ocorrência, a mulher foi conduzida ao Plantão Policial e o sentenciado encaminhado cautelarmente ao Pavilhão Disciplinar de onde responderá Procedimento que averiguará possível cumplicidade.

PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO

Sábado (11), por volta das 11h30, policiais penais visualizaram imagem suspeita na região da genitália de uma visitante. A verificação se deu no momento em que a mulher era submetida ao procedimento de revista corporal através do aparelho de scanner. Ao ser questionada, confessou estar trazendo objeto ilícito e em local apropriado retirou da vagina, um invólucro com porção de substância aparentando ser o entorpecente cocaína. Diante da ocorrência, a mulher foi encaminhada ao Plantão Policial e o sentenciado conduzido ao Pavilhão Disciplinar e responderá a Procedimento com o objetivo de apurar a possível cumplicidade.

PENITENCIÁRIA DE IRAPURU

Sábado (11), por volta das 11h30, durante procedimento de revista corporal através do aparelho de scanner, policiais penais visualizaram imagem suspeita no corpo de uma visitante. Ao ser indagada, negou estar trazendo algo escondido, sendo então conduzida à unidade de saúde de Junqueirópolis. Após a realização de exame, ficou constatado a existência do objeto, o qual foi entregue voluntariamente pela mulher. Tratava-se de um invólucro com porção de substância esverdeada, aparentando ser o entorpecente Maconha. Diante dos fatos, foi conduzida à Delegacia Policial de Adamantina. O sentenciado foi conduzido preventivamente ao Pavilhão Disciplinar de onde responderá Procedimento instaurado para apuração da possível cumplicidade.

PENITENCIÁRIA “A.E.V.P. CRISTIANO DE OLIVEIRA” DE FLÓRIDA PAULISTA

Sábado (11), por volta das 16h, no setor de Portaria, uma visitante foi flagrada quando tentava deixar a unidade prisional após o período de visitas, trazendo escondido 10 (dez) pedaços de papéis com anotações diversas. Diante do fato, a mulher foi suspensa do rol de visitas.

PENITENCIÁRIA “SILVIO YOSHIHIKO HINOHARA” DE PRESIDENTE BERNARDES

Sábado (11), por volta das 08h30, policiais penais visualizaram imagem suspeita na região da cintura de uma visitante durante o procedimento de revista corporal através do aparelho de scanner. Ao ser questionada, negou que portava algo ilícito, porém logo depois admitiu e retirou do cós da calça 04 (quatro) invólucros com porção de pó branco, aparentando ser o entorpecente cocaína.

PENITENCIÁRIA “ASP ANISIO APARECIDO DE OLIVEIRA” DE ANDRADINA

Domingo (12), por volta das 09h30, policiais penais visualizaram imagem suspeita na região pélvica de uma visitante. A imagem foi visualizada no momento em que a mulher era submetida ao procedimento de revista corporal através do aparelho de scanner. Ao ser questionada, confessou que trazia o objeto ilícito e entregou o invólucro à policial penal responsável pela revista. Dentro da embalagem, havia porção de substância esverdeada aparentando ser o entorpecente Maconha. Diante do ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e a conduziu ao Plantão Policial. O sentenciado foi encaminhado cautelarmente ao Pavilhão Disciplinar de onde responderá a Procedimento aberto para averiguação da possível cumplicidade.

Domingo (12), por volta das 10h30, uma visitante tentou adentrar na unidade prisional portando escondido em sua genitália, um invólucro com porção de substância esverdeada aparentando ser o entorpecente Maconha. O objeto foi identificado quando a mulher se submetia ao procedimento de revista através do aparelho de scanner. Diante da ocorrência, foi encaminhada juntamente com o material apreendido, ao Plantão da Polícia Civil de Adamantina.

Em ambas ocorrências, os sentenciados foram encaminhados preventivamente ao Pavilhão Disciplinar de onde responderão a Procedimento instaurado para apuração de possível cumplicidade.

PENITENCIÁRIA “VEREADOR FREDERICO GEOMETTI” DE LAVÍNIA (PI)

Domingo (12), uma visitante foi surpreendida quando tentava adentrar na unidade prisional trazendo objeto ilícito. Durante o procedimento de revista corporal através do aparelho de scanner, policiais penais visualizaram o material, e em sala reservada, a mulher retirou do ânus um invólucro com uma porção de substância esverdeada aparentando ser o entorpecente Maconha, e também 07 (sete) tiras de papel aparentando ser entorpecente sintético K4. A mulher negou que iria receber algum valor e que o sentenciado a havia pedido para trazer os ilícitos. Sendo questionada a origem do invólucro, afirmou que recebeu de uma pessoa, mas que não iria identifica-la. Ante o exposto, foi encaminhada ao Plantão Policial e o sentenciado conduzido ao Pavilhão Disciplinar de onde responderá Procedimento que apurará possível cumplicidade.

Domingo (12), por volta das 08h30, durante mesmo procedimento de revista, outra visitante foi flagrada tentando adentrar na unidade prisional com objeto ilícito. Policiais penais visualizaram algo estranho na altura da cintura e questionando-a, confessou e entregou voluntariamente 02 (dois) invólucros que estavam escondidos na lateral da calcinha. Em cada embalagem, havia 01 (uma) tira de papel de forte odor, aparentando ser o entorpecente K4.

Diante das ocorrências, as mulheres foram conduzidas ao Plantão Policial e os sentenciados encaminhados preventivamente ao Pavilhão Disciplinar, de onde responderão a Procedimento instaurado para averiguação de possível cumplicidade.