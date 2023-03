Defesa Civil de Andradina faz vistoria em pontes urbanas e rurais

ANDRADINA – A Defesa Civil Municipal de Andradina realizou nesta segunda-feira uma extensa vistoria em pontes urbanas e rurais. Segundo o coordenador da Defesa Civil, André Luis de Lima Augusto, o objetivo foi levantar possíveis fragilidades nas estruturas. “O constante acompanhamento previne danos graves, principalmente no período que tem mais incidência de chuvas fortes e correntezas”, explicou.

Lima Augusto declarou que a vistoria, realizada pelo corpo de engenheiros da Prefeitura de Andradina, é preventiva, com o intuito de verificar as condições estruturais das pontes, identificar possíveis fragilidades e, se necessário for, antecipar reparos para garantir que essas pontes não sofram danos mais graves.

Ao todo, foram vistoriadas 5 pontes que são muito importantes principalmente para as comunidades rurais, já que grande parte do escoamento da produção rural passa por elas. “Garantir a integridade delas é dar tranquilidade e segurança a todos e garantir ao produtor rural que ele possa manter a produção sem interrupções e perdas”.

Após a vistoria realizada foi identificado que nenhuma tem danos estruturais e que apenas a recuperação dos taludes e a instalação de outros tipos de mecanismos deve ser necessário para futuro.