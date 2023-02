Idoso de 76 anos é flagrado com 4 pés de maconha de 2,5 metros cada um

ANDRADINA – O aposentado G. M. C., de 76 anos, residente em um sítio no assentamento Arizona, próximo ao antigo clube Lagoinha (desativado), foi detido pela Polícia Militar na tarde do último dia 04, suspeito de tráfico de drogas ao ser flagrado com 4 pés de maconha medindo 2,5 metros cada um. Encaminhado ao plantão policial, a Polícia Judiciária apreendeu os pés de maconha e liberou o aposentado após elaboração de um termo circunstanciado.

A detenção do idoso aconteceu durante patrulhamento rural em dias anteriores quando policiais militares receberam denúncia que no sítio São José, do Para Rural, o proprietário estaria recebendo vários usuários de droga e que provavelmente estaria traficando.

Diante das denúncias, os policiais militares foram designados para visitar a propriedade denunciada e, durante a visita, localizaram quatro pés de maconha de aproximadamente dois metros e meio de altura cada um.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao aposentado.

Foi solicitada a perícia via Copom que, após contato com delegado plantonista foi informado que não acionaria a perícia e que era para arrancar os pés de maconha e apresentar ocorrência no plantão policial.

O idoso e os quatro pés de maconha foram apresentados no plantão policial onde o delegado Marcelo Zompero somente elaborou termo circunstanciado, efetuando a apreensão da droga, ouvindo o indiciado e o liberando ao término da ocorrência.