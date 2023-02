Alunos do Humberto Passarelli agora estão em tempo integral

ANDRADINA – Educadores e estudantes participaram do lançamento da Escola em Tempo Integral “Dr Humberto Passarelli”, que mudou a vida de mais de 300 alunos vindos principalmente dos bairros Jardim Europa, Vila Passarelli e Jardim Alvorada.

O momento também foi muito especial para o prefeito Mário Celso Lopes, nascido em casa na Vila Passarelli e que frequentou a escola na infância. “Não existe pais de primeiro mundo, sem educação de primeiro mundo. Se mirarmos nos exemplos dos países que mais se desenvolveram vemos que a investir em educação é comum a todos eles e assim miramos nestes exemplos”, disse o prefeito.

O diretor da escola Carlos Roberto Shinkado Júnior e a Secretária de Educação Estela Goda foram os anfitriões do dia de uma série de apresentações que foram mostra das disciplinas agregadas ao currículo da escola, como atividades complementares como artes, atividades esportivas e estudo de música. A primeira Escola Municipal de Educação Fundamental a receber o sistema de Tempo Integral foi a “Ondina Hofig de Castilho”, e no futuro, segundo a secretárias, todas as demais terão o mesmo sistema.

O prefeito Mário Celso passou uma vistoria nas recentes obras do prédio da escola e apontou pontos que podem ser ainda melhores na infraestrutura. “A educação é a nossa menina dos olhos e para ela não medimos o volume de investimentos para que nossos cidadãos do futuro possam ser pessoas melhores e mais preparadas”, disse o prefeito.

Entre as novas disciplinas que entrarão em seu currículo escolar, estão o judô, música de diversos estilos e instrumentos e dança, desde o clássico ballet, até danças contemporâneas e folclóricas. A proposta da Secretaria compreende o fato que a educação integral compreende o desenvolvimento dos alunos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural.

“Nossos estudantes terão uma educação completa com acesso a ferramentas tecnológicas e recursos pedagógicos diferenciados e inovadores. O modelo já é um sucesso no “Ondina”, ali no Pereira Jordão, mas queremos ser um exemplo para o Brasil levando dinâmicas de ensino e aprendizagem diversificadas”, disse.

Tornando a Rede Municipal em tempo integral, também cria-se um importante aliado para a redução da evasão escolar e também é um diferencial para o nível de aprendizado dos alunos. Segundo uma pesquisa realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, alunos que frequentaram por pelo menos três anos do ensino em tempo integral têm mais do que o dobro de aprendizado em Matemática e 73% a mais em Língua Portuguesa do que um estudante típico desta etapa.

Renovação da Educação

A primeira obra concluída no Governo do prefeito Mário Celso Lopes foi a Cozinha Piloto, obra que ficou parada por duas administrações completas e foi posta para funcionar em alguns meses pelo atual governo.

A melhoria da alimentação escolar foi só o primeiro passo para as transformações que se seguiram, com a aquisição da metodologia do Sesi para todas as series da Rede Municipal, reforma de todas as unidades escolares, que estão em curso, adoção de novos materiais didáticos e mobiliários e adoção de novas tecnologias que permitiram, a exemplo a climatização das salas de aula. Os prédios da Educação serão os primeiros do município a serem totalmente autossuficientes em energia elétrica.