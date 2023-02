Passa bem varredora de rua de Castilho esfaqueada por rapaz com problemas mentais

CASTILHO – Passa bem a varredora de rua (gari), D. R. B. S., de 53 anos, esfaqueada na manhã da última segunda-feira (06), por D. R. A. S., de 33, portador de problemas mentais. Depois de receber pelo menos cinco golpes de faca, o mais grave dele no tórax, altura do ombro, ela foi encaminhada por uma ambulância até o hospital José fortuna, passou por sutura e liberada na parte da tarde. O autor foi preso em flagrante e recolhido à cadeia de Pereira Barreto. A faca utilizada no crime foi apreendida.

A tentativa de homicídio aconteceu na manhã da última segunda-feira, por volta das 10h30, quando policiais militares de Castilho foram acionados para atendimento de ocorrência pela área central da cidade, e ao chegarem ao local, encontraram o autor no solo, imobilizado por populares, com ferimento na região da testa, provocado, segundo os que o detiveram, por um golpe desferido com um cabo de vassoura contra a sua cabeça, já que ele, autor, é esquizofrênico e estava sobre a vítima, mulher, a golpeando com uma faca.

Os policiais constataram ainda que a vítima já havia sido socorrida para o hospital local, onde foi atendida com suspeita de traumatismo torácico e cortes na mão, provocado pela faca, ficando internada e liberada no final da tarde daquele dia.

O autor então foi retirado do meio dos populares e preso, sendo também encaminhado ao hospital, onde foi medicado e liberado. A ocorrência foi apresentada no DP local onde ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e ficou preso, à disposição da justiça.

Segundo informações, o delegado representou pela Internação Provisória do autor devido este sofrer de distúrbios mentais. O autor foi conduzido a Cadeia Pública de Pereira Barreto, onde permanecerá a disposição da Justiça, aguardando Audiência de Custódia.

Realizaram a prisão do autor os Sd PM Campos, Sd PM Edivander e Sd PM Thainara, com apoio do Cb PM Márcio, Sd PM Siqueira.