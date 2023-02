Morre ex-PM baleado pela companheira em Araçatuba

ARAÇATUBA – O ex-policial militar e músico Matheus Mendonça, 30 anos, baleado pela companheira, uma PM de 28 anos, no início da tarde de segunda-feira (6) no Jardim Pinheiros, em Araçatuba, morreu por volta de 3h30 da madrugada desta terça-feira (7) na Santa Casa de Araçatuba, onde deu entrada em estado grave e havia passado por uma cirurgia.

Em nota, a Santa Casa informou que, “o paciente vítima de tentativa de homicídio foi a óbito as 3h30 de hoje (7/2). O óbito foi registrado na UTI Geral Adultos onde recebia cuidados intensivos após ter sido submetido a uma laparotomia, imediatamente após ter dado entrada no hospital em quadro clínico grave”.

A laparotomia é uma cirurgia feita na cavidade abdominal com o objetivo de acessar órgãos internos para diagnóstico e tratamento.

Defesa

A policial telefonou para 190 Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e acionou o policiamento confessando que havia atirado no companheiro. Os dois se desentenderam e a policial, que estava sendo agredida, conseguiu pegar a arma e atirou uma vez contra o marido para se defender.

Ainda segundo o relato da policial, mesmo ferido o marido foi pra cima dela tentando enforcá-la. A mulher efetuou mais disparos. O marido foi socorrido em estado grave por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros com perfurações no tórax, abdômen, braço e perna.

A reportagem do RP10 apurou ainda que a família da policial não aprovava o relacionamento dela com o ex-policial.

Liberada

A PM foi apresentada no plantão policial e liberada após prestar depoimento. No entendimento do delegado plantonista que registrou o caso, a mulher agiu em legítima defesa. Com a decisão, ela deixou de ser presa em flagrante e vai responder ao inquérito em liberdade.

Outra informação que chegou à polícia é de que o homem teria dito no hospital que pretendia matar a companheira. Em depoimento, a policial contou que atirou no marido após ser agredida por ele.

A briga ocorreu na residência do casal por volta da hora do almoço. O marido, que é ex-PM, teria pego a mulher pelo pescoço e tentado enforcá-la em um quarto da casa. Ainda durante a agressão, a policial pegou a arma da corporação, uma pistola .40 para se defender.

A própria policial acionou a PM por telefone e também a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Ela entregou a arma aos policiais. Essa atitude da policial foi levada em consideração pelo delegado que atendeu a ocorrência. Quatro cápsulas foram apreendidas durante perícia feita no local pelo Instituto de Criminalística.

Antes de ser apresentada no plantão policial, a PM feminina foi levada ao pronto-socorro municipal já que estava com lesões provocadas pela agressão do marido.

Exonerado

A reportagem apurou ainda que Matheus já havia integrado o quadro da Polícia Militar, com a patente de soldado, mas foi exonerado após responder processo administrativo por problemas que teve quando trabalhava na região de Sorocaba. Em sua rede social Facebook, ele ainda mantinha diversas fotos usando farda e portando armamentos da Polícia Militar.

Músico do Seis Samba

Matheus era músico e tinha fotos, também na rede social, sempre acompanhado de seu violão. Ele integrava o grupo de música Seis Samba. No perfil da banda os colegas postaram a seguinte homenagem: “Luto! É com muito pesar que nós da equipe Seis Samba comunicamos que nosso violonista Matheus Mendonça nos deixou essa madrugada, lamentamos muito a perda, e deixamos aqui os nossos sentimentos a todos os amigos e familiares! Mendonça fez parte da reconstrução do SS, e agregou muito ao projeto, foi uma peça muito importante nessa nova fase que estamos vivendo; É com o sorriso no rosto e o clima descontraído que você sempre causou que vamos lembrar de você, obrigado por tudo, que Deus o tenha, irmão, descanse em paz! O julgamento deixamos pra Deus, e por aqui ficamos com a sua memória em cada acorde que a nossa música tiver!”