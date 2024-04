Associação Guarani sedia avaliação de garotos pelo Atlético Paranaense

ANDRADINA – A Associação Guarani de Futebol promoveu no último final de semana, dias 13 e 14, em sua praça de esportes, o “Botegão”, sensacional avaliação para jovens atletas com idade ente 09 e 16 anos, tendo como observador o professor Lelo, representando o CAP – Clube Atlético Paranaense. Segundo os envolvidos, esse tipo de evento esportivo serve para captar jovens com futuros promissores e com isso também mudar sua realidade de vida.

Ainda conforme os organizadores, a avaliação foi muito produtiva com destaques para João Manuel e Ryan, ambos de Andradina, Francisco, de Pereira Barretos, e ainda tiveram outros que se destacaram de alguma forma e serão monitorados, aguardando uma nova oportunidade.

Teve mais 2 meninos que se destacaram e passaram, ambos da cidade de Andradina, um com o nome de Fábio Kauê sub 13 e o outro o José Augusto, ou mais conhecido como “Amendoim”, sub 10.

O professor Lelo vem a mais de cinco anos trabalhando na capitação de novos talentos, sendo ele quem avaliou e indicou o andradinense Max Junior, hoje nas categoria de base do Atlético Paranaense, e vê no garoto um futuro mais do que promissor e tem tudo para chegar com grande sucesso na categoria profissional adulta.

A Associação Guarani vem a público agradecer a todos os envolvidos nessa grande causa social e esportiva, que trabalharam para dar oportunidades e realizar sonhos da garotada. A entidade esportiva e social informa ainda que os trabalhos da Associação estão sendo desenvolvidos nos dias de terça e quinta-feira, das 16h às 18h, no CT GUARANI, localizado no Jardim Brasil, em Andradina/SP, realizando um grande trabalho social e sem fins lucrativos.