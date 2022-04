Mulher morre atropelada por caminhão em avenida de Araçatuba

ARAÇATUBA – Cristiane Gomes Ferreira Muriano, de 30 anos, morreu atropelada por um caminhão no início da tarde de terça-feira (12/04) no cruzamento da Avenida Prestes Maia com a Rua Vandenkolk, no bairro Planalto, em Araçatuba (SP).

A vítima estava conduzindo uma motocicleta quando se envolveu no acidente. Ainda não se sabe as circunstâncias. Durante a manobra, a motociclista teria perdido o controle da direção e caído embaixo nas rodas do caminhão. Ela estava com uma caixa de entrega de mercadoria nas costas, e segundo as primeiras informações, Cristiane fazia entrega de marmitas.

A Polícia Militar isolou a área onde ocorreu o acidente. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e a equipe de resgate constatou que a vítima não resistiu.

Câmera de segurança registrou momento do atropelamento

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Cristiane Gomes Ferreira Muriano, de 30 anos, foi atropelada por um caminhão.

