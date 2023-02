Polícia Rodoviária apreende 31 kg de maconha em rodovia do interior de SP

Sete blocos foram encontrados em uma mochila e outros 30 no bagageiro do ônibus

Policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária, prenderam em flagrante, na madrugada de segunda-feira (6), um homem por tráfico de drogas, que estava com 31 kg de maconha, em um ônibus de viagem em Presidente Venceslau, interior de São Paulo. A prisão aconteceu durante a Operação Impacto.

A equipe abordou um ônibus com origem de Ponta Porã com destino a São Paulo e durante vistoria, encontraram, no interior de uma mochila preta, sete tijolos de maconha. Outros 30 tabletes foram encontrados no bagageiro do veículo, totalizando 31,2 kg da droga.

A ocorrência foi encaminhada a Delegacia de Presidente Venceslau, onde o homem foi preso e a droga apreendida.

Fonte: RP10