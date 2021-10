Homem morre após ser baleado em Araçatuba

ARAÇATUBA – Um homem de 44 anos morreu após ser baleado no Conjunto Habitacional Hilda Mandarino, em Araçatuba (SP), no fim da tarde do último sábado (9).

Segundo o boletim de ocorrência, disparos foram efetuados por duas pessoas que estavam em uma moto. Edvaldo Santana da Silva, de 44 anos, morreu no local.

Ainda conforme informações do boletim de ocorrência, a companheira da vítima relatou que saiu da casa da filha para comprar cerveja e, quando voltou, foi informada que o homem havia sido baleado por duas pessoas que estavam em uma motocicleta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito de Edvaldo Santana da Silva.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e será investigado. Nenhum suspeito foi identificado.

Investigação

A área foi preservada por policiais militares e policiais civis, inclusive equipe da DH/Deic (Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais), estiveram no local e encontraram Silva caído, ferido por disparos de arma de fogo.

O óbito foi constatado por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda no local. Durante a perícia foram recolhidas duas cápsulas de munições para pistola.

Na casa onde ocorreu o crime havia apenas uma mulher e a filha dela, de 12 anos. Ela contou à polícia que apenas viu dois desconhecidos saindo de casa, fugindo em seguida em uma moto. Porém, a testemunha não soube informar detalhes das roupas dos autores e da moto usada por eles.

O corpo passou por exame necroscópico antes de ser liberado para velório e enterro.