Câmara de Murutinga do Sul retornou com as sessões plenárias na segunda-feira

MURUTINGA DO SUL – Sob a presidência da vereadora Maria Ribeiro (PTB), foi realizada na noite de segunda-feira, 06, a primeira sessão ordinária do ano de 2023, tendo como pauta principal o CARNAMURU 2023. A vereadora e presidente da casa de leis da cidade de Murutinga do Sul teve como missão encaminhar às Comissões Permanentes projeto do executivo que trata da liberação do carnaval 2023.Na ocasião alguns vereadores fizeram o uso da tribuna e aproveitaram para tecer diversos elogios e palavras de apoio à nova gestão de Maria Ribeiro. Após a leitura do projeto número 003/2023, que trata da organização e realização do Carnamuru 2023, foram lidas ainda algumas indicações e projetos da mesa diretora.

Vale lembrar que o projeto nº 003/2023 será votado na próxima quinta-feira (09/02), em uma sessão extraordinária.

Para finalizar, na explicação pessoal fizeram o uso da palavra a vereadora Anuxa Sales, Felype Carvalho Pariz, Vanderlei Ferreira, Adriano Humberto Nunes, e por fim a vereadora e presidente Maria Ribeiro.

“Quero pedir desculpas por algumas falhas de hoje, mas prometo melhorar com a experiência do cargo ao longo do ano de 2023, quero parabenizar a todos os envolvidos na educação das nossas crianças e adolescentes, agradecer pelo apoio e pelas palavras de incentivo e dizer que darei o melhor de mim para cumprir o papel a frente desta casa de leis”, finalizou Maria Ribeiro.

Fonte: Souza Souza