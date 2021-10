Justiça condena olheira do tráfico que fez live zombando da PM

ARAÇATUBA – A Justiça de Araçatuba condenou na última quinta-feira (14), Thayla Gabrielly Moraes e Kerolyn Cristine Ferreira Sales a dois anos de prisão e multa por serem informantes do tráfico. Uma delas, Thayla, inclusive chegou a fazer uma live afirmando que atuava para traficantes e atrapalhava o serviço da polícia, e chegou a zombar de policiais por ter sido solta em audiência de custódia.

Após a live a Justiça determinou a prisão de Thayla. Na sentença de quinta-feira, o juiz da 3ª Vara Criminal, Emerson Sumariva Júnior, condenou as duas mulheres e converteu a pena restritiva de liberdade para duas restritivas de direitos para cada ré, sendo a primeira em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena e, a segunda, ao pagamento de um salário mínimo para uma Instituição de Benemerência da cidade, tudo a ser fixado no juízo da execução penal. Em caso de descumprimento, elas terão de cumprir a pena em regime fechado.

Tráfico

Na mesma sentença, o magistrado condenou o réu Marcos Rogério Quintana de Faria a seis anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa pelo crime de tráfico de drogas. No dia da prisão das olheiras, Faria foi preso na mesma ação, pelos policiais militares cabo Roque e soldado Barcelo, com cinco porções de maconha e R$ 96,00 em notas diversas.

Na casa do réu foram encontradas, outras duas porções de maconha dentro de uma garrafa de café e um caderno de anotações típicas de tráfico de drogas. Em um terreno baldio próximo de sua residência, com o auxílio do Canil de Polícia Militar, encontraram mais 11 pedras de crack, além de centenas de micro tubos plásticos vazios, utilizados no tráfico.

As olheiras foram detidas em um campo de futebol e confessaram, em juízo, que atuam para o tráfico, recebendo R$ 100 por dia.

