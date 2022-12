Ação conjunta do TOR e PF apreende grande quantidade de droga na Rondon

BIRIGUI – Uma ação conjunta do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) e Polícia Federal resultou na apreensão de 1,5 tonelada de drogas na rodovia Marechal Rondon, em Birigui, na noite de sábado.

Durante a “Operação Sufoco”, uma equipe do TOR da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, em ação conjunta com equipe da delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, realizou a abordagem de um caminhão placas Mercosul na rodovia Marechal Rondon, em Birigui.

Durante vistoria veicular foi localizado no compartimento de carga do semirreboque, em meio a carga de divisórias performa, várias caixas contendo tabletes de maconha e Skank.

No total foram apreendidos 1.523 quilos de drogas. O condutor do caminhão ficou preso em flagrante por Tráfico de Drogas, permanecendo na Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba aguardando audiência de custódia.