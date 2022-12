Acidente grave em Santa Cruz do Rio Pardo mata dois jovens e fere outros dois gravemente

Um grave acidente registrado na madrugada de domingo (4) causou a morte de dois jovens, na Rodovia João Baptista Cabral Rennó, a SP-225, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo, que era ocupado por quatro pessoas, e capotou na altura do bairro Parque das Nações.

Ainda de acordo com a corporação, os jovens, um de 22 e outro de 25, que estavam no banco traseiro foram arremessados para fora por cerca de 30 metros com o impacto do acidente. Eles morreram no local.

Outras duas pessoas foram encaminhadas para a Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo e seguem internadas. Um deles é irmão de um dos jovens que morreu.

