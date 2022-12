Guarani/ATC é bicampeão invicto do Bate Coração 2022

ANDRADINA – O time da parceira Guarani/ATC sagrou-se bicampeão de forma invicta do Campeonato de Futebol Bate Coração, categoria acima de 35 anos, em final disputada na manhã de domingo (04), no campo do ATC, ao derrotar o Santo Antônio por 4 a 2, levando ainda o troféu de artilheiro da competição. O Cecam/PSG foi o terceiro colocado. A cerimônia de premiação aos vencedores aconteceu logo após o apito final.

ARTILHEIRO

Claudinei Lopes, o “Alemãozinho”, do Guarani/ATC, foi o artilheiro do campeonato com 7 gols.

MELHOR DEFESA

A defesa menos vazada da competição foi a da parceria Cecam/PSG, dos goleiros Denis e Dan Tener, que tomou apenas 3 gols.

CRAQUE DO CAMPEONATO

Em uma votação pela internet o atleta escolhido como craque do Bate Coração 2022 foi o volante Rodrigo, do Guarani/ATC, recebendo premiação de R$ 400,00 em vale compras doado pelo vereador Professor Luzimar, que por motivos de viagem não pode estar presente, sendo representado por seu assessor legislativo.

O JOGO

Todos estavam esperando um jogo equilibrado, já que o Santo Antônio contava com Marcinho Richardes e Cadu em seu elenco e os dois jogaram muito na semifinal contra o Cecam/PSG, sendo determinantes para a vitória e a conquista da vaga à final. Mas contrariando todas as expectativas, não houve equilíbrio na etapa inicial.

Com um sistema defensivo totalmente desligado, o Santo Antônio tomou três gols em apenas 15 minutos e até parecia que viria uma goleada, mas acabou virando três a zero mesmo.

No segundo tempo o Santo Antônio começou a reagir e aos 9 minutos, já melhor em campo, o Santo Antônio com Marcinho Richardes fez o primeiro gol, fazendo 3 a 1 e em menos de 15 minutos fez o segundo com Júlio, dando real esperança de empate e até uma possível virada.

Porém, quando o time estava quase empatando a partida, o sistema defensivo do Santo Antônio falhou grotescamente mais uma vez, tendo o zagueiro “Tieta” recuado uma boa nos pés do adversário e “Puf”, do Guarani, soube aproveitar a bobeira, entregando de bandeja para o artilheiro “Alemãozinho, que não teve trabalho para empurrar para os fundos da rede e fazer seu sétimo gol na competição.

A falha que resultou em gol foi uma ducha de água fria e acabou decretando a vitória para a forte parceria Guarani/ATC, que só esperou o apito final do árbitro treslagoense Paulo, para delírio da fiel torcida bugrina e decepção para os fanáticos torcedores do Santo Antônio. Assim como na abertura da competição e no encerramento, o Guarani/ATC derrotou o Santo Antônio, por 4 a 1 e 4 a 2, respectivamente.

FICHA TÉCNICA

GUARANI/ATC

Paulinho Cornachione e Anderson Quintilhano, o “Landin” (goleiros), André Garrio, o “Rato”, Flávio Henrique, o “Puff”, Kristian Ferreira, Nivaldo Pereira da Silva Júnior, o “Alemão”, Rodrigo Barros, Thiago Capstan, Valney Araújo, o “Barin”, Téssio Ortuzal, André Cunha, André Lerans, Claudinei Lopes, o “Alemãozinho”, Patrik Nascimento, Flávio Brunelli, Miltinho Ferreira, Almir Ribeiro e Helder Arcanjo, o “Mega”. Roni Flávio não esteve presente na final devido a compromissos agendados.

Comissão Técnica: Vicente Oliveira (técnico), Cláudemir Pomini, o “Ziquinha” (auxiliar técnico) e Cícero Silva, o “Cirção” (massagista).

SANTO ANTÔNIO

Renato Miesso Sereno e Danilo Diniz (goleiros), Marcio Richardes, Rodrigo Lima, o “Tieta”, Pedro Souza, o “Piau”, Maurício Alcantara, Helter Prando, o “Coxinha”, Carlos Eduardo, o “Kadú”, Carlos Bertucci, o “Caê”, Júlio César, Fábio Arruda, Cristiano Pinho, o “Paraguaio”, Fabiano Peres, Inhozinho Pereira, Ricardo Richardes, Valdir Hirano, Eder Lopes e Ederson Deodato.

Comissão Técnica: Clovis Amorim, o “Clovão” (técnico), Alex Ferreira (auxiliar técnico) e Hugo Nakamura (massagista).

GOLS DO JOGO

ATC/GUARANI: Téssio Ortuzal (2), Rodrigo e Claudinei Lopes, o “Alemãozinho”, um gol cada.

SANTO ANTÔNIO: Márcio Richardes e Júlio Cesar, um gol cada.

PUNIÇÕES PESADAS

A Secretaria Municipal de Esportes, através do Tribunal Municipal de Justiça Desportiva impunha punições pesadas para três atletas envolvidos em confusões em campo, tendo dois deles sido suspensos por um ano e mais 10 jogos cada.

São eles: Carlos Eduardo (ATC Associados), 365 dias + 10 jogos (11/10/2022 a 11?10/2023); Tony Ramos (Lyon FC), 365 dias + 10 jogos (11/10/2022 a 11?10/2023) e Ricardo Giuntini (PSG/São Gabriel), com 180 dias (26/10/2022 a 22/04/2023).