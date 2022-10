Carreta carregada com calcário tomba na divisa de SP e MS

CASTILHO – Um carreta carregada com dezenas de toneladas de calcário tombou no início da manhã de quarta-feira (19), final da rodovia Marechal Rondon (SP 300) e início da BR 262, divisa dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O motorista não se feriu e a pista não precisou ser interditada. A carreta foi destombada na madrugada de quinta-feira (20), e a carga feita o transbordo para outro veículo contratada pela empresa responsável pela carga.

O acidente aconteceu quando o motorista da carreta Scânia carregada com calcário que tinha como destino uma empresa na cidade de Três Lagoas/MS, quando, por motivos a serem investigados, ele perdeu o controle de direção já na rotatória, avançou além do acostamento e tombou depois de um pequeno declive em uma curva, já chegando na ponte rodoviária sobre o rio Paraná e que divide os dois estados.

Pra sorte dele, sofreu apenas escoriações leves e um tranco do cinto de segurança e por isso reclamava de dores no tórax. A carreta tombou para o lado do passageiro e, como não havia mais ninguém além do motorista, não houve maiores problemas.

A Polícia Rodoviária, assim como a concessionária da rodovia e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas o motorista recusou encaminhamento para um hospital mais próximo para melhor avaliação.

A empresa responsável pela carga, assim como a seguradora da carga e do veículo foram acionados e tomaram as demais providências. Por ter tombado além do acostamento, a pista não precisou ser interditada e o trânsito fluiu normalmente sentido ao estado do Mato Grosso do Sul.