Jogos do Bate Coração 2022 acontecem somente no domingo

ANDRADINA – A Prefeitura de Andradina, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, programou para realizar neste domingo (26), as quatro partidas válidas pela terceira rodada do Campeonato de Futebol Bate Coração 2022, para atletas acima de 35 anos. Folga a equipe do Atlético Amigos Concenge. Todos os esportistas estão convidados para comparecerem nos campos do ATC (a partir das 8h15), Cecam e Guaporé (ambos a partir das 9h).

CAMPO DO ATC

8h15 – Santo Antônio X Lyon FC

9h15 – Guarani/ATC X ATC/Amigos

CAMPO DO CECAM

9h – Cecam/PSG X Master Guarani FC

CAMPO DO GUAPORÉ

9h – Nosso Clube Guaporé X PSG/São Gabriel

Segunda rodada do Bate Coração é marcada por goleadas e virada histórica

Realizado no último final de semana a segunda rodada do Bate Coração teve o registro de duas goleadas e uma virada histórica do Santo Antônio frente ao time do ATC Amigos, valendo aquela máxima de que “o jogo só acaba quando o juiz apita” e o resultado pode ser buscado até o final do jogo, desde quando se jogue com garra e determinação.

Local: GUAPORÉ

N.C GUAPORÉ 2 X 2 MASTER GUARANI

No sábado (15), às 18h15, Nosso Clube Guaporé e Master Guarani empataram pela contagem de 2 gols, prevalecendo o jogo de marcação no meio de campo das duas equipes, formada por jogadores veteranos das duas agremiações. O resultado em si foi pior para o Guaporé, que já havia perdido na estreia da competição e com o empate soma apenas um ponto em duas partidas. Com a estreia e o empate, Master Guarani também soma um ponto, porém, com somente um jogo realizado.

Local: ATC

GUARANI/ ATC 4 X 0 LYON FC

A parceria Guarani/ATC, capitaneada pelo treinador Vicente Oliveira, mostrou mais uma vez que veio forte para a competição, aplicando uma goleada para cima do time do Lyon, em partida disputada na manhã de domingo (16), no clube ATC,e com isso cada vez mais se credencia pela briga do título da competição. A equipe já havia goleado o Santo Antônio por 4 a 1 na estreia da competição, demonstrando que poucas equipes participantes do campeonato poderão fazer frente a ele.

Mais uma vez Vicente conseguiu reuniu bons jogadores de Andradina com excelentes jogadores vindos de fora, desta vez com André Lorans, Heleno e Roni, os três inscritos na equipe e que vieram mais uma vez para somar forças e ir em busca do título da competição.

SANTO ANTÔNIO 3 X 2 ATC ASSOCIADOS

Esse é um daqueles jogos que realmente vale a pena assistir. Também foi disputado na manhã de domingo (16), no ATC, envolvendo duas equipes tradicionais da cidades, uma acostumada a vencer títulos e a outra formada por associados do clube mais tradicional da cidade. Acontece que o tempero foi dado no intervalo da partida apitada pelo juiz José Luiz (PM aposentado).

Depois dos jogadores do Santo Antônio, o atacante Ricardinho Richardes e zagueiro Rodrigo Lima, o “Tieta”, brigaram após discutirem sobre o gol tomado pela equipe, e a turma do “deixa disso” tentar apartar, o árbitro não teve dúvidas e mandou os dois brigões mais cedo para o chuveiro. Porém, até o sempre calmo e “frio” Marcinho Richardes “entrou na pilha” e reclamou muito da postura do árbitro, dirigindo palavras que acabaram resultando em sua expulsão, a terceira da equipe.

Para “azedar” ainda mais, com o placar desfavorável por 2 a 1 para os Amigos do ATC (ou ATC Associados como queiram), o Santo Antônio nem queria voltar para o segundo tempo, já que ficou praticamente com 8 jogadores na linha, dois dos quais visivelmente machucados: Eder e Valdir Japonês, além do veterano Inhozinho (porém que corre muito ainda), e o “gorducho” Helter Prando, o Coxinha”. Depois de muito conversarem entre si, a equipe decidiu que continuaria na partida.

Ai é que os deus do futebol entram em campo e o que parecia impossível acabou acontecendo: O Santo Antônio fez dois gols, um deles com o machucado e valente Eder, muitos dos jogadores correram muito em campo, os casos do veterano Inhozinho, uma válvula de escape e o rechonchudo “Coxinha”, um dos melhores em campo e que deu um suador danado para a defesa adversária.

Resultado da partida: o que parecia impossível acabou acontecendo e o Santo Antônio venceu de virada o ATC Associados por 3 a 2, marcando seus 3 primeiros pontos na competição e ao ATC Associados restando a certeza de que alguém errou, e errou feio, já que muitos dos jogadores à disposição do treinador nem chegaram a entrar em campo, mesmo muitos de seus atletas demonstrarem cansaço em excesso, ou até mesmo contundidos. Time é um conjunto, não se joga individualmente ou só os queridinhos do treinador.

LOCAL: CECAM

CECAM/PSG 7 X 0 ATLÉTICO AMIGOS CONCENGE

Outra parceria que deu certo, pelo menos isso visto no segundo jogo realizado foi a entre o Cecam e o PSG, formando um bom conjunto defesa, meio e ataque. No domingo, 16, em sua praça de esportes, o Cecam PSG, mesmo desfalcado de 4 jogadores, aplicou uma sonora goleada por 7 a 0 frente ao esforçado Atlético Amigos Concenge, que não foi páreo para o melhor toque do meio de campo do Cecam.

Com mais esse grande resultado, a segunda goleada na competição, a outra foi frente ao Guaporé por 5 a 0, na estreia do torneio, o Cecam PSG ao que tudo indica, sera outra das equipes a brigar por direito a disputar o título do Bate Coração 2022. O time ainda não tomou nenhum gol.