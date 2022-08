Comerciante fica em estado grave ao se envolver em acidente com moto

ANDRADINA – O comerciante R. R., de 56 anos, residente no bairro Passarelli, está internado na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, da Santa Casa de Araçatuba, para onde foi transferido, após se envolver em acidente com a motocicleta que pilotava no início da noite de domingo, 31/07, na rua Bandeirantes, próximo do trevinho de acesso ao parque de exposições (Expoan). A Polícia Militar e a perícia técnico/científica registraram a ocorrência.

Pelas informações coletadas no local pela reportagem, o acidente aconteceu quando o comerciante pilotava a motocicleta na cor vermelha, pela rua Bandeirantes, no sentido da rodovia Marechal Rondon (SP 300), para o centro da cidade e, ao se aproximar do trevinho de acesso ao parque de exposições, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle de pilotagem, subiu no canteiro central daquele trecho da via e bateu violentamente contra um pé de palmeira (coqueirinho).

Com o forte impacto, o comerciante sofreu fratura na face, entre o nariz e a testa, além de escoriações e contusões pelo corpo, permanecendo inconsciente depois disso, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, porém, devido a gravidade dos ferimentos, foi transferido na mesma noite de domingo para a Santa Casa de Araçatuba, onde está internado na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, onde permanece em esta grave e seu quadro de saúde inspira cuidados.

A Polícia Militar precisou interromper o fluxo de trânsito na Rua Bandeirantes para o socorro da vítima e o trabalho pericial. A motocicleta foi liberada posteriormente para uma pessoa habilitada. O veículo sofreu danos na parte da frente.

LEVE MELHORA

Depois de 4 dias internado na UTI da Santa Casa de Araçatuba, o quadro clínico do comerciante ainda continua grave, mas a sedação foi levemente reduzida e ele apresentou reação aos estímulos no corpo, além de segurar na mão de parentes, informou um deles à reportagem. Como as fraturas no rosto e cabeça foram graves, vai levar ainda algum tempo para que ele se restabeleça completamente, mas já é um sinal alentador para os familiares e amigos.