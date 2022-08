Ex-comerciante é preso em Independência acusado de tentativa de homicídio

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Militar prendeu na noite de domingo, 31/07, o ex-comerciante G. A. C., o “Mineirinho”, de 59 anos, acusado de tentativa de homicídio cometido contra F. A. S. S., um jovem de aproximadamente 35 anos. A vítima foi socorrida até a Policlinica de Andradina e depois transferida para a Santa Casa, permanecendo internada. Já o acusado foi preso e encaminhado para o plantão policial, também de Andradina, indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.

Segundo o próprio agressor informou à reportagem, desde o dia anterior (sábado, 30/07) os dois iniciaram uma animosidade, já que ele teria constatado que o rapaz, portador de problemas mentais, estaria importunando um idoso, inclusive teria pego um objeto que o autor não soube explicar o que era.

No domingo a noite aconteceu o mesmo fato e o autor foi pedir que deixasse o idoso em paz, momento em que F. A. S. S., lhe deu um violento empurrão, fazendo com que ele batesse a parte de trás da cabeça em uma quina de mesa, provocando corte no couro cabeludo e sangramento do ex-comerciante. Depois disso o rapaz ainda pisou em seu corpo, só parando depois que a turma do deixa disso separou a briga.

O ex-comerciante saiu para fora do estabelecimento comercial onde estava, pegou uma faca enorme em seu veículo e pouco tempo depois os dois se encontraram novamente, momento em que o autor desferiu um golpe na vítima, acertando a região das axilas e uma veia grossa, causando a perda de muito sangue.

O soldado Felipe, que está de férias, passava pelo local quando viu a briga. Imediatamente o policiam desarmou o autor e deu voz de prisão ao mesmo, acionando logo em seguida os colegas PMs cabo Chimeno e soldado Borges, que estavam de serviço na ocasião. Enquanto mantinha ‘Mineirinho’ imobilizado, Felipe também pediu aos populares que acionassem o socorro, já que a vítima perdia muito sangue.

Conduzido ao Plantão Policial de Andradina, ‘Mineirinho’ teve a prisão ratificada pelo delegado e permaneceu a disposição da Justiça, aguardando audiência de custodia. A faca usada no crime ficou apreendida.

OUTRA TENTATIVA

Em 2017 “Mineirinho” foi preso acusado também de tentativa de homicídio, em circunstâncias semelhantes ao desta vez, quando se desentendeu com um outro homem e o agrediu com um golpe de faca. Depois de preso ele passou por audiência de custódia no outro dia e recebeu da Justiça o direito de responder ao processo em liberdade.