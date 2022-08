Identificada mulher morta por atropelamento na Rondon

ANDRADINA – Foi identificada como Karla Gabrielle Arruda da Costa, de 19 anos, a mulher morta por atropelamento na noite de sábado, 30, na altura do Km 642 da rodovia Marechal Rondon, pista sentido capital/interior, 100 metros do trevinho de acesso ao bairro Timboré/Porto de Areia. A Polícia Civil trabalha com várias hipóteses para o ocorrido, uma delas o suicídio. O caso foi registrado no plantão policial, depois do corpo removido para o IML – Instituto Médico Legal, onde passou por exames necroscópicos e liberado para o sepultamento.

O atropelamento aconteceu próximo das 20h, quando um motorista de caminhão baú, na cor vermelho, seguindo na pista sentido Andradina/SP à Três Lagoas/MS, foi surpreendido pela mulher depois de descer de um barranco saindo da Vila Rondon, correr pela lateral da pista e depois entrar na frente do caminhão. O motorista, que seguia pela pista da direita, informou à reportagem que ainda desviou para a pista da esquerda, mas a mulher continuou correndo para cima do caminhão e não teve como evitar o atropelamento.

Com múltiplas fraturas pelo corpo, ela teve morte instantânea no local. A princípio pensava-se tratar de um homem, devido a cabeça raspada lateralmente (com tatuagens no couro cabeludo), roupas masculinas, como bermuda jeans e peça íntima boxer, além de uma botina tipo as usadas em construção, que protegem a ponta dos pés. Somente depois do trabalho da perícia técnico/científica e de uma funerária, foi possível constatar que a identidade que trazia no bolso era da mesma pessoa.

HOMOSSEXUAL ASSUMIDA

Talvez a confusão inicial quanto a sua identidade e ser um homem a vítima de atropelamento, é porque Karla se vestia com roupas masculinas, além de ter o cabelo praticamente todo raspado, em corte estilo americano.

Depois de descoberto de quem se tratava, foi possível acessar as redes sociais dela e constatar que ela havia assumido seu lado homossexual desde muito cedo, usando o pseudônimo de “Pietro Eduardo Costa” no facebook, além de compartilhar um relacionamento com outra mulher.

HIPOTESE DE SUICÍDIO

Entre as linhas que a Policia Civil deve trabalhar para investigar o acidente que resultou em vítima fatal está o de suicídio, já que “Karla, ou Pietro Costa”, tinha envolvimento com o uso de drogas e em um possível momento de alucinação pode ter praticado o ato extremo. Também será investigado o de uma fatalidade, já que a mulher quis atravessar a movimentada rodovia naquele horário e pode ser que tenha resultado na fatalidade do atropelamento.

Foi instaurado inquérito na Polícia Civil e o motorista, que seguia com o caminhão carregado de móveis de São Paulo/SP para Cuiabá/MT, com mais dois amigos, vai responder por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).