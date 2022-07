Homem é preso pela PM acusado de receptação de moto furtada

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de domingo, 24, J. A. G. J., de 33 anos, sem ocupação lícita, acusado de receptação ao ser flagrado com uma Motocicleta, marca Honda CG Fan 160, preta, ano 2017, furtada em 18/07/22, por Andradina. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. A moto permaneceu apreendida até a localização do proprietário.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pela cidade de Andradina, mais precisamente pelo bairro Santa Cecília, quando a equipe composta 1º Sgt PM Fagundes; Cb PM Richard e Cb C. Santos, passaram em frente de uma residência denunciada como ponto de tráfico ali existente.

Nesse momento os policiais militares avistaram uma motocicleta sem placas sendo conduzida por um homem branco, magro e vestindo uma camiseta azul, que parou a motocicleta em uma parte escura em cima da calçada, escondendo o capacete na carroceria de um caminhão estacionado e, na sequência, sentou-se na esquina da quadra.

Devido ao ponto de tráfico ali existente e a atitude suspeita do condutor da motocicleta, os PMs realizaram a abordagem no condutor (criminal por Furtos, Receptação e Ameaça), e nada de ilícito foi localizado com ele.

Ao ser questionado sobre a motocicleta que conduzia, negou qualquer ligação com o veículo, informando que chegou lá a pé.

Ao verificarem a motocicleta, os policiais constataram que estava sem placa e com fios saindo do painel, indicando uma “ligação direta”. Foi realizada pesquisa pelo número de chassi do veículo, e constou como produto de Furto em 18/07/22, por Andradina.

O indivíduo e a motocicleta foram conduzidos ao Plantão Permanente, aonde foi elaborado o flagrante de receptação, sendo o indiciado recolhido para a carceragem local, permanecendo a disposição da Justiça.

A vítima/proprietário da motocicleta não foi localizada, permanecendo apreendida pelo Plantão até sua localizado.