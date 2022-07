Porteiro do Colégio Objetivo é morto pela companheira com facada no tórax

ANDRADINA – O porteiro do Colégio Objetivo de Andradina, Miguel Ranucci, o “Sapão”, de 53 anos, foi morto com um golpe de faca na madrugada de domingo (24), por sua companheira identificada por Macia Matheus, 47 anos, depois de uma discussão motivada por ciúmes. Após cometer o crime ela fugiu sentido ao terminal rodoviário e ficou perambulando pelas ruas até ser presa pela Polícia Militar. Encaminhada ao plantão policial, foi indiciada por homicídio e recolhida à penitenciária de Tupi Paulista, à disposição da Justiça. A faca usada no homicídio foi apreendida.

Segundo algumas informações, uns dizem que o casal estava bebendo em uma lanchonete da cidade de Andradina na madrugada deste domingo (24). Outros disseram que eles bebiam em um clube de forró da terceira idade.

Próximo das 2h, o casal foi para casa e ao chegarem ao local, a discussão que havia iniciado na rua, teve reinício já na entrada da residência, localizada na Rua Ceará, praticamente em frente do portão de entrada e saída do Colégio Rui Barbosa Objetivo, onde os dois trabalham, ele de porteiro e ela de faxineira.

Segundo a ré confessa, ao chegarem à residência, a vítima começou a discutir por ciúmes e tentou agredi-la com socos e para se defender das agressões, ela foi até a cozinha e pegou uma faca do tipo peixeira, desferindo um golpe certeiro contra o tórax do seu companheiro.

Fatalmente atingido, ele caminhou até a sala da casa onde caiu no chão. Percebendo o que havia acabado de fazer e da gravidade do ferimento, a mulher ligou para o serviço de ambulância 192. O Corpo de Bombeiros também foi acionado ao constatar a gravidade do caso, mas nada pode ser feito, já que o porteiro morreu na própria casa.

Desorientada, primeiro a mulher saiu para fora de casa e pediu ajuda para feirantes que já haviam montado barracas, alguns deles acionaram a Polícia Militar. Depois ela caminhou sentido ao terminal rodoviário da cidade, distante aproximadamente 200 metros do local dos fatos e ficou perambulando pelas imediações, até ser localizada e presa pela Polícia Militar.

Encaminhado ao plantão policial sem uso de algemas, o caso foi apresentado ao delegado que, diante da materialidade dos fatos, teve ratificada a prisão em flagrante, aguardando na carceragem do plantão a audiência de custódia. A faca foi localizada no corredor da residência e recolhida pela equipe de perícia da Polícia Técnico-Científica, que deve emitir laudo sobre o homicídio, que chocou a cidade pela forma e motivos que foi cometido.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Na parte da tarde foi realizada a audiência virtual e a Justiça entendeu que não foi caso de legítima defesa e sim crime motivado por discussões banais, convertendo o flagrante em prisão preventiva, determinando o recolhimento da acusada na penitenciária feminina de Tupi Paulista, permanecendo à disposição da Justiça.

BOM FUNCIONÁRIO

Segundo patrões do porteiro Miguel, ele era um bom funcionário e sempre estava a disposição para trabalhar e, mesmo nas férias, comparecia ao trabalho para ver se corria tudo bem. Ele e a autora do homicídio tinham um relacionamento de aproximadamente um ano, já que Miguel era viúvo há aproximadamente dois anos, desde que perdeu a mulher vítima de câncer.