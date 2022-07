Mecânico é preso pela PM acusado de tráfico de droga

ANDRADINA – O mecânico M. H. A. R., de 22 anos, residente no jardim Europa, foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira, 22, acusado de tráfico de entorpecentes ao se flagrado com 247 gramas de entorpecente maconha, R$ 255,00 e um telefone celular. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. O entorpecente, dinheiro, celular e o veículo foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu quando uma Equipe de Força Tática, formada pelo1º Sgt PM Aguilera, Cb PM Alecio e Sd PM Guaranha, em patrulhamento por Andradina, recebeu denúncia de que na rua Goiás, proximidades do clube “Galo Canta”, no jardim Alvorada, uma pessoa estaria promovendo o comércio de drogas e que utilizava um veículo VW/Gol, na cor prata para a entrega do entorpecente.

De posse das informações, a equipe foi ao local e o abordou saindo de uma residência, próximo do local narrado na denúncia, sendo encontrado em sua posse, 247 gramas de entorpecente maconha, R$ 255,00 em dinheiro e um telefone celular.

Diante da denúncia comprovada com a localização da droga, foi dada voz de prisão ao mecânico pela prática do crime de tráfico de entorpecente.

Conduzido ao Plantão Permanente e apresentados ao delegado plantonista, teve ratificou a voz de prisão, recolhendo- à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça e aguardando audiência de custódia.

O veículo VW gol, na cor prata que o mecânico usava para entrega do entorpecente, segundo a PM, foi apreendido.

A ocorrência teve o apoio da equipe do Comando força Patrulha (CFP), formada pelo 1º Ten PM Lucas Paulo, Asp Of PM Ilton e Cb PM Leal.