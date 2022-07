Centro Cultural é vandalizado pela quinta vez em 2022

ANDRADINA – Um novo ato de vandalismo praticado no Centro Cultural “Pioneiros de Andradina”, na de sábado para domingo (17) passado mostra o reflexo do desrespeito ao patrimônio público.

Mais uma vez um autor desconhecido quebrou vários vidros das janelas de uma das salas do Centro Cultural sem motivo aparente. Segundo o secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, André Ricardo Lopes está foi a quinta vez em 2.022 que algo parecido acontece.

“Vivemos um estado de alerta constante em nossos espações, contra furtos e depredações. Nosso contingente de guardas é limitado e contamos com o apoio da Polícia Militar e da população para vigiar, alertar e coibir atos deste tipo”, disse André Lopes.

Mais guardas

A Prefeitura de Andradina espera conseguir mobilizar mais guardas para vigilância de espaços públicos com a ação de retirada das cancelas no cruzamento de ruas com a ferrovia.

O primeiro local a passar pela alteração foi o cruzamento da via férrea com a rua Vitório Guaraciaba, próximo a rodoviária que representou a liberação de três turnos de vigias serão remanejados para outros setores da administração pública.