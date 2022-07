Diácono é preso suspeito de estuprar jovem de 15 anos que namorava com filho dele no interior do AC

Caso aconteceu no 10 de julho, mas só foi denunciado dias depois porque foi quando a menina contou para a irmã dela. A família fez um boletim de ocorrência na delegacia da cidade e também denunciou o caso no Ministério Público do Acre (MP-AC).

SENA MADUREIRA/AC – O diácono de uma igreja evangélica, em Sena Madureira, no interior do Acre, foi preso na manhã de quarta-feira (20), suspeito de estuprar a namorada do filho, uma adolescente de 15 anos.

O caso aconteceu no dia 10 de julho, mas só foi denunciado dias depois porque foi quando a menina contou para a irmã dela que contou à mãe. A família fez um boletim de ocorrência na delegacia da cidade e também denunciou o caso no Ministério Público do Acre (MP-AC).

Conforme o relato, o estupro aconteceu quando o homem foi buscar a adolescente e levar para a casa dele, onde ficaria na companhia do namorado, porém, o suspeito mudou a rota e a levou para uma área de construção, onde parou e jogou a vítima para o banco traseiro e a estuprou.

Ao fazer a denúncia, foi relatado que era comum que o homem fosse buscar a adolescente, e sempre ia na companhia da esposa, mas nesse dia foi sozinho.

Depois de passar um período de duas horas, ele levou a menina de volta. Eles saíram por volta de 15h e a menina só voltou às 17h. A mãe não desconfiou por causa do tempo e acreditou que ela estava na casa do namorado.

A mãe só soube do que aconteceu dias depois porque a adolescente contou para a irmã, que relatou para a mãe e então levou ela até a delegacia imediatamente e fez o boletim de ocorrência. A vítima passou por exame de conjunção carnal que comprovou lesão.

O delegado Leonardo Neves confirmou o caso, mas preferiu não comentar e se limitou a dizer que as investigações estavam em andamento e confirmou a prisão do suspeito.

A família da adolescente procurou o MP-AC na segunda-feira (18). A menina teve acolhimento e foi atendida pelo Promotor de Justiça Thallis Ferreira, que, após a denúncia representou pela prisão preventiva do suposto autor. Pedido que foi acatado pela justiça e o diácono acabou preso.