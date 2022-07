Jovem ferido em acidente com moto na rua J. A. Carvalho

ANDRADINA – Um jovem residente no bairro Peliciari, sofreu escoriações na perna e braço, lado direito, felizmente sem muita gravidade, ao se envolver em acidente de trânsito na noite do último dia, 03, no cruzamento das ruas José Augusto de Carvalho com Goiás, centro. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o jovem pilotava uma motocicleta Yamaha Teneré 600cc, na cor azul, pela rua J. A. Carvalho, sentido bairro/centro e ao se aproximar do cruzamento com a rua Goiás, foi surpreendido pela manobra de uma mulher que dirigia o GM Onix, na cor prata, seguindo no mesmo sentido, porém, acionou a seta para virar à esquerda, já que iria até a casa de seus pais.

Para não bater no veículo à sua frente o rapaz “mandou ver” nos freios, porém, a moto deu um “Cavalo de pau” e acabou virada para o lado contrário ao qual seguia, derrubando seu condutor no asfalto, o que provocou as lesões na perna e braço dele.

A moto de grande porte não chegou a tocar no veículo, tendo a mulher estacionado regulamente e acionado seus pais, que moram próximos do acidente, além dos bombeiros e Polícia Militare. A documentação dos dois veículos e condutores estavam em ordem.

O trânsito na rua J. A. Carvalho, sentido ao centro, precisou ser interditado pela Polícia Militar para atendimento da vítima e o trabalho da perícia técnico/científica. Tudo voltou ao normal com a liberação do trânsito ao final dos trabalhos.