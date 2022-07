Homem morre ao ter cabeça prensada por equipamento agrícola

Morava em Lourdes e acidente ocorreu quando fazia manutenção em transbordo de cana em fazenda em Alto Alegre

ALTO ALEGRE – Edpu Luiz Pancoti Grama, 32 anos, morador em Lourdes, morreu após ter a cabeça esmagada por um transbordo de cana na tarde de domingo (9) em uma fazenda na zona rural de Alto Alegre (SP).

Testemunhas disseram à polícia que no momento do acidente eles faziam o reparo na mangueira hidráulica de um transbordo de cana picada e que a vítima entrou debaixo do implemento agrícola, sem que fosse vista.

No momento em que desceram o balaio do transbordo com a cana, houve o esmagamento da cabeça de Grama, que morreu no local. Equipe da Polícia Militar foi chamada e encontrou o corpo da vítima no chão, debaixo do transbordo, com a cabeça e o pescoço esmagados.

Uma médica que atua no município chegou a ir ao local com uma ambulância da Prefeitura, onde esteve presente uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Penápolis, sendo confirmado o óbito.

O Instituto de Criminalística realizou perícia no local e o corpo foi recolhido por funcionários da empresa funerária São Carlos, de Buritama, e levado para exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba. O enterro aconteceu às 9h desta segunda-feira (11), no cemitério de Lourdes.

Hoje+ Araçatuba