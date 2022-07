Acusado de matar casal em Birigui se apresentou com advogado à Polícia Civil

BIRIGUI – Identificado pelas iniciais J. D. P., 29 anos, se apresentou à Polícia Civil na segunda-feira (12) acompanhado de advogado constituído, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária pelo prazo de 30 dias, expedido pela 2ª Vara Criminal, e foi ele interrogado e formalmente indiciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal. Foi encaminhado a cadeia pública de Penápolis (SP), à disposição da Justiça.

Segundo apurado, em seu interrogatório, J.D.P. alegou que chegou em casa com o som automotivo alto e a vizinha teria invadido o quintal de sua residência e passado a proferir ofensas e ameaça de morte. Em certo momento, ela saiu do quintal e foi para sua casa, tendo ele acreditado que ela fora buscar uma arma de fogo, razão pela qual, pegou em sua casa uma carabina, arma que havia “trocado” um ano antes em um aparelho de som com um desconhecido e que não estaria documentada em seu nome, com o intuito de se defender de uma possível agressão.

Arrependido

Ainda alegou não se recordar da dinâmica exata dos fatos, tendo em vista que tudo ocorreu rápido e não soube precisar quantos disparos efetuou. Disse não ter tido a intenção de matar a vítima, apenas queria se defender e alegou estar arrependido.

Preso

Apos ser ouvido pelo delegado Dr. Eduardo Lima de Paula, o indivíduo foi encaminhado para a Cadeia Pública de Penápolis, onde permanecerá detido durante o cumprimento da prisão temporária. As investigações prosseguirão no sentido de reunir o restante do conjunto probatório, laudos periciais e, por fim, seja realizada a reprodução simulada dos fatos.

Crime

O casal Mirlene Gonçalves, 41 anos e Robson Leandro Fioroto, 42 anos, foram assassinados pelo vizinho, na noite de sábado (09), na rua Fortunato Careta, no bairro Atenas, em Birigui.

Quando a Polícia chegou encontrou a mulher caída na rua, já sem vida. Já o homem foi encontrado morto dentro da residência. A mulher tinha perfurações na região da cabeça e o homem nas costas.

Ambos foram velados e sepultados em Araçatuba.