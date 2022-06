Comerciante é assaltado por dupla armada na porta de sua residência

ANDRADINA – Um comerciante do ramo de auto peças passou um dos maiores sustos de sua vida na manhã de sábado (11), ao ser rendido por dois bandidos, um deles armado de pistola, ter as mãos amarradas e ter subtraído uma grande quantia em dinheiro. A Polícia Militar foi acionada assim que os bandidos fugiram e ele conseguiu sair na rua e pedir ajuda. Foi realizado patrulhamento por toda cidade, mas nenhum acusado foi preso. O caso foi repassado para a DIG – Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil.

O assalto aconteceu próximo das 8h15, quando o comerciante abriu o portão da garagem de sua casa localizada na rua Iguaçu, próximo da praça do Stella Maris, com intenção de ir para o trabalho. Nesse momento os criminosos entrarem e o renderam. Um dos homens vestia uma blusa marrom e o outro uma outra de moletom com capuz, na cor preta.

Ordenaram que ele entrasse na casa e amarram sua mãos, passando a vasculhar os cômodos da casa, inclusive o quarto do casal. A esposa e um dos filhos da vítima estavam viajando.

Ao que tudo indica, os assaltantes sabiam que o comerciante tinha grande quantidade em dinheiro na residência e pediram que indicasse onde estava a grana. Prova disso é que o comerciante informou para a reportagem que se preparava para pagar funcionários e boletos na segunda-feira.

Depois de localizar o dinheiro, os assaltantes tentaram fugir na caminhonete da vítima, mas não conseguiram acionar a mesma, saindo da residência a princípio a pé e depois teriam fugido em um automóvel ainda não identificado. Eles levaram o celular do comerciante, mas o abandonaram no cruzamento da mesma rua Iguaçu com rua Vitório Guaraciaba, ao lado do cemitério, fugindo em seguida.

Imagens de câmeras de segurança foram coletadas pela Polícia Militar e também serão repassadas para a Polícia Civil com objetivo de identificar os dois criminosos. Não está descartada a participação de mais pessoas no assalto, um tipo de crime não muito comum nos padrões para Andradina.