Polícia Rodoviária prende dupla em carreta com 2,6 toneladas de maconha

Segundo a Polícia Rodoviária, droga estava escondida em fundo falso da carroceria do veículo com placas do Paraguai.

MARÍLIA – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na tarde de segunda-feira (13), dois homens que estavam em uma carreta com placa do Paraguai, carregada com 2.426 tijolos de maconha (Cannabis Sativa), escondida em um fundo falso no semi-reboque da carreta. Depois de pesada totalizou 2,6 toneladas. Conduzidos à Polícia Federal de Marília, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A droga e o veículo foram apreendidos.

Diante do nervosismo do motorista, policiais rodoviários realizaram vistoria no semi-reboque e localizaram uma grande quantidade de maconha escondida em um fundo falso.

De acordo com informações da Polícia, e segundo os dois ocupantes do veículo, eles partiram de Foz do Iguaçu/PR e tinham como destino a cidade de Rio Claro/SP.

A carreta e a droga foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Federal (PF) de Marília, onde os dois homens foram presos em flagrante por tráfico de droga enquanto que a carreta e a droga foram apreendidas.