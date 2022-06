PROERD realiza formatura em Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS – A Secretaria Municipal de Educação, em parceria pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, realizou na manhã de sexta-feira, 10, formatura das turmas do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, da cidade de Mirandópolis. Pais, alunos, professores e instrutores do programa educacional, se sentiram felizes e gratificados na conclusão do curso.

O evento foi realizado nas dependências do CAM – Clube Atlético de Mirandópolis, e foi prestigiado por diversas autoridades do município e bastante dinâmico, com entrega de certificados, medalhas para as melhores redações, sorteio de brindes, músicas e jogos.

Ao final os cerca de 300 alunos, acompanhados dos pais, saíram felizes e realizados, preparados para enfrentarem e vencerem os desafios da vida.

PROERD

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, desenvolvido em parceria pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e as Secretarias de Educação, realizou na manhã desta sexta-feira, formatura das turmas da cidade de Mirandópolis.

O programa, voltado para os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, que naquela cidade está sob a responsabilidade da Soldado Antonini, Policial Militar e professora, ensina os alunos a reconhecerem e a dizerem não para toda oferta de drogas, ensinamentos que levarão por toda a vida.