Quarteto é detido em casa com droga no Santa Cecília; uma pessoa acaba presa

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na manhã de quarta-feira, 08, quatro pessoas que estavam em uma residência localizada na rua Cristovão Colombo, bairro Santa Cecília, cujo local é alvo de várias denúncias de tráfico, uso de drogas e local de receptação de produtos furtados. Uma dessas pessoas, o borracheiro T. de 34 anos, acabou presa acusada de tráfico de entorpecentes ao ser encaminhado para a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes.

A detenção do quarteto aconteceu por volta de 07h30, durante execução da “Operação Sufoco” quando os policiais militares, 1º Sgt PM Kleber, Cb PM Carlos e Sd PM Joice, avistaram movimentação anormal no interior de uma residência já alvo de várias denúncias de tráfico, uso de drogas e local de receptação de produtos furtados.

Imediatamente notaram um indivíduo na frente do local, segurando nas mãos uma caixa de papelão com a identificação da Secretaria da Educação, contendo em seu interior 20 (vinte) pratos de vidros de cozinha. Indagado sobre a origem dos objetos, não soube responder.

Diante da suspeita de ser produto de furto e pelas denúncias de que o imóvel seria local de receptação, foi solicitado apoio, comparecendo ao local as equipes do Comando Dejem – com 1º Ten PM Dutra e Cb PM Renata; CGP-I – Subten PM Constantino e Cb Queiroz e equipes de RP.

Em buscas no interior da residência, os policiais encontraram mais 04 pessoas. Na sala localizaram na posse de T., responsável pelo imóvel, uma pedra bruta de crack. Sobre a cama de um dos quartos, encontraram outra pedra bruta de crack e um cigarro de maconha.

Todas as pessoas que na casa, incluindo um Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP), lotado na Penitenciaria de Andradina, bem como T., foram encaminhadas à DISE – Delegacia de Investigações Gerais de Andradina, onde o delegado, Dr. Raoni Manoel Spetic da Selva, deliberou pela prisão em flagrante do borracheiro pelo crime de tráfico de drogas, liberando as outras partes ao final do boletim de ocorrência.

Durante o registro da ocorrência, o preso T. foi perguntado e admitiu a autoria de crimes de furtos, ocorridos no município de Andradina, entre eles na antiga ADPM e Chácara Fabrício Carvalho.

OPERAÇÃO SUFOCO

Operação implantada pelo Governo do Estado, na qual Policiais Militares, de folga, se voluntariam para trabalhar em turnos de 8 horas, na chamada Atividade Dejem, para reforçar o policiamento no município de Andradina, especialmente na região da escola Leonor Salomão “entrada de alunos”, assim como outros estabelecimentos de ensino do município.