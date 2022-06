Ajudante geral é preso acusado de furtar bicicleta no bairro Piscina

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na madrugada de quinta-feira, 09, o ajudante geral conhecido por “Salú”, de 46 anos, residente no bairro Passarelli, acusado de furtar uma bicicleta na cor branca, do quintal de uma residência localizada na rua São Francisco, bairro Piscina. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. A “bike” foi devolvida ao proprietário.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 2h, quando os Policiais Militares de Andradina, Cb PM Suzuki e Sd PM Duque, foram acionados para atendimento de ocorrência de furto pela rua São Francisco, bairro Piscina.

Em contato com a vítima, ela informou que estava dormindo quando ouviu barulho no quintal. Ao olhar pela janela, viu um indivíduo pulando a grade da frente da sua residência e subtraindo uma bicicleta de cor branca, se evadindo rapidamente pela rua São Paulo, sentido bairro Santa Cecília.

Diante das informações e características da bicicleta furtada e do autor, com apoio do CGP 1 (Comando Grupo Patrulha), com Cb PM Paulo Eduardo e Cb PM Wladson e do Rádio Patrulhamento (RP), com Cb PM Santos e Cb PM Batista, a equipe iniciou diligências pelo bairro citado e, algum tempo depois, o avistou pela via, de posse da bicicleta, sendo imediatamente abordado e preso em flagrante pela prática do crime de furto qualificado.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial onde o Delegado, Dr. Raoni Spetic da Selva, ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante, permanecendo o indivíduo preso, à disposição da justiça. A bicicleta foi devolvida ao seu proprietário.

RECAÍDA

“Salú” estava fora de atos delituosos desde 2011, última data quando saiu da cadeia por outros delitos cometidos. Segundo ele, teve uma recaída e passou a usar droga novamente, principalmente crack e praticou o crime para sustentar o vício.

HOSTILIZADO NO BAIRRO

Desta vez também foi hostilizado por outros usuários de droga que estavam em uma casa no bairro Santa Cecília, pois ao furtar a bicicleta e ir para la, acabou atraindo a atenção e a presença da Polícia Militar e isso poderia “atrapalhar o fluxo de pessoas”.