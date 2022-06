PM prende rapaz de 18 anos com 70 metros de fios furtados

ANDRADINA – O podador de árvores, João Vitor Valota, de apenas 18 anos, foi preso pela Polícia Militar no início da madrugada de sábado, 11, acusado de furto, depois de flagrado em um bicicleta transportando um balde plástico contendo aproximadamente 70 metros de fios elétricos furtados de uma residência localizada na rua Espírito Santo, bairro Vila Rica. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento preventivo de Força Tática pelo município de Andradina, quando os policiais militares da equipe com 1º Sgt Alexander, Cb Costa Junior, Cb Diletti, ao passarem pelo cruzamento das Ruas Armando Sales X Cristóvão Colombo, bairro Santa Cecília, avistaram indivíduo de bicicleta carregando um balde com fios de energia, sendo de pronto abordado.

Indagado a respeito dos fios, admitiu que teria furtado de uma casa em construção no bairro Vila Mineira. Os policiais deslocaram ao local por ele indicado, fizeram contato com o proprietário, que reconheceu de pronto os 70 metros de fios elétricos, sendo duas extensões, avaliados em RS 560,00. Na verificação da obra, o proprietário não constatou qualquer dano.

Indagado novamente, João informou que venderia a fiação furtada, e a grana compraria entorpecente. Quanto a bicicleta, não comprovou a procedência e origem da mesma.

Diante do material furtado localizado, o acusado recebeu voz de prisão com base no artigo 155 do Código Penal (CP) e foi conduzido ao Plantão Policial onde o delegado, Dr Thiago da Silva Barroca, ratificou a voz de prisão, o recolhendo à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça e aguardando audiência de custódia.

Foram apreendidos 70 metros de fios elétricos, 01 bicicleta tipo loba N⁰ OG33380 e 01 balde de cor branca.