Rapaz de 21 anos é capturado por condenação de receptação de celular furtado

ANDRADINA – A Polícia Militar capturou na tarde de segunda-feira, 06, um ajudante geral de 21 anos, em cumprimento a Mandado de Prisão expedido pela Comarca de Andradina com condenação de 01 mês e 4 dias de reclusão com base no artigo 180 do Código Penal (Receptação). Encaminhado ao 2º DP, tomou ciência do mandado e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A captura do procurado aconteceu quando uma equipe de Força Tática formada pelo 1º Sgt PM Aguilera, 1º Sgt PM Crepaldi e Cb PM Alecio, em patrulhamento por Andradina, tomou conhecimento da existência de um Mandado de Prisão em desfavor de pessoa já conhecida nos meios policiais, com condenação a 01 mês e 4 dias de reclusão com base no artigo 180 do Código Penal (Receptação), expedido pela Comarca de Andradina. Na ocasião, ele foi detido em posse de um aparelho celular que havia sido furtado na cidade.

De posse da informação, os policiais militares realizaram patrulhamento e o localizaram, sendo ele cientificado sobre a existência do Mandado e conduzido ao 2° DP, onde foi apresentado ao delegado que, após tomar ciência do ocorrido, o recolheu ao cárcere, à disposição da justiça.

IMPORTÂNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Importante enfatizar aos leitores que, em caso de terem celulares furtados ou roubados, que façam o Boletim de Ocorrência fornecendo o IMEI. A própria Polícia Civil inclui os dados do aparelho furtado ou roubado no sistema, de modo que, quando uma equipe policial, na rua, aborda indivíduo suspeito portando aparelho celular, faz a pesquisa do IMEI do aparelho via COPOM. Se aquele aparelho for furtado ou roubado, a informação é passada ao policial, que conduz o indivíduo ao DP, que apreende o aparelho, que será restituído à vítima, enquanto o portador deste responde por Receptação, como foi o caso que acabei de divulgar.