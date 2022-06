Polícia Civil em busca de pistas de autor de roubo contra motorista de aplicativo

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, já está analisando imagens de câmeras de segurança para chegar à autoria do roubo ocorrido na noite de sexta-feira, 28, contra um motorista de aplicativo de 58 anos, levando seu veículo GM Prisma, na cor preto, e o abandonando posteriormente na Vila Messias. A vítima não sofreu ferimentos físicos, mas informou à reportagem uma pressão psicológica muito grande. O caso foi registrado pela Polícia Militar no plantão policial e repassado para a DIG, que começou a investigar o crime naquela mesma noite.

O ROUBO

Segundo o apurado pela reportagem, o bandido aproveitou que o motorista de aplicativo foi levar uma cliente na rua 7 do Loteamento Nova Canaã, anexo ao bairro Gasparelli, e entrou no veículo solicitando que fosse levado primeiramente até o Posto Viajantes, localizado no trevo da Rodovia Integração com Av. Rio Grande do Sul, dizendo que iria comprar um carregador de celular.

Sentado no banco traseiro e atrás do motorista, anunciou o assalto enquanto estavam entrando no pátio do posto, ordenando que saíssem pela rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), e rumassem sentido à Pereira Barreto.

Já naquele município, o motorista de aplicativo chegou a cruzar a ponte sobre o rio Tietê e ficou com muito medo que fosse morto e jogado da ponte, porém, atravessaram e nas imediações da lagoa de tratamento de esgoto daquela cidade, devido a pouca gasolina que havia no veículo, o bandido ordenou que voltassem para Andradina.

Já em Andradina o motorista foi obrigado a entrar no trevo do hotel roda D’água e seguir pela vicinal que demanda até o bairro Timboré/Pedreira, porém, menos de 500 metros após isso, foi mandado descer do veículo e correr. O bandido seguiu com o veículo tomando rumo ignorado a princípio.

Horas depois, em patrulhamento pela Vila Messias, uma equipe de Força Tática com sargento PM Crepaldi, cabos PMs Coutinho e Costa Júnior localizaram o veículo GM Prisma trancado, abandonado e estacionado na antiga rua “H”, daquele bairro. As chaves haviam sido jogado fora.

PIX, DINHEIRO VIVO OU TRANSFERÊNCIA

Ao que tudo indica, o bandido estava desesperado para arrecadar dinheiro, já que ele pedia a toda hora o que o motorista de aplicativo tinha no bolso, além do celular.

O bandido pediu para a vítima fazer um depósito para ele e a vítima disse que precisava da agência bancária e do CPF dele. Aí ele passou um número de CPF.

Porém o nome que consta no CPF não é da região de Andradina e as imagens não estão nítidas para comparar com a foto do sistema que tem esse CPF, o que está dificultando o reconhecimento por parte da vítima.

VIDA EXPOSTA

Além disso, o bandido relatou detalhes da vida da vítima e parentes como se tivesse estudado ou obteve informações privilegiadas. Isso também será investigado pela Polícia Civil.