Dupla é presa com mais de 1ton de maconha em operação conjunta da PF e Polícia Rodoviária

ANDRADINA – A Polícia Militar Rodoviária do estado de São Paulo (PMRv), em ação conjunta com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (PF) do Rio de Janeiro e Polícia Federal de Araçatuba (SP), realizou na tarde de segunda-feira (30), as prisões de dois acusados por tráfico de drogas depois de flagrar um deles em uma carreta frigorífico com mais de 1357 tabletes de maconha (Cannabis Sativa), totalizando 1.155 kg, além de 7 pacotes de Skunk (2,200 kg), e uma picape Toyota Hillux como batedor. Os presos, as drogas e os dois veículos foram encaminhados para a Polícia Federal de Araçatuba para registro da ocorrência. Os dois homens permaneceram à disposição da Justiça.

As prisões dos dois acusados aconteceram próximo das 14h, durante o desenvolvimento de Operação ”Paz e Proteção”, quando Policiais Militares Rodoviários, em conjunto com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro e Policia Federal de Araçatuba, abordaram na base do 3º Pelotão de Polícia Rodoviária localizado no Km 631 da Rodovia Marechal Rondon (SP 300), em Andradina, um motorista de 47 anos, dirigindo uma carreta frigorífico Mercedez Benz, Actros, na cor branco, com semirreboque, do município de Várzea Grande/MT.

Durante a fiscalização foi localizado, no semirreboque, junto à carga de carne bovina, grande quantidade de droga do tipo maconha. Ato contínuo foi abordado o motorista de 41 anos, dirigindo uma picape Toyota/Hilux, na cor preta, do município de Barueri/SP, que funcionava como batedor do caminhão que transportava a droga.

Os dois presos, os dois veículos e toda a droga foram encaminhados sob escolta para a Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba, onde eles foram indiciados por tráfico interestadual de entorpecentes e permaneceram à disposição da Justiça. A droga e os dois veículos foram apreendidos.

Depois de pesados os 1.357 tabletes de maconha totalizaram 1.155 kg e os 7 pacotes de Skunk pesaram pouco mais de 2 kg.

Segundo os policiais envolvidos, “essa foi uma importante ação da Polícia Militar Rodoviária, junto com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Rio de Janeiro e Polícia Federal de Araçatuba”.

Junto com as Polícias Federal de Araçatuba e do Rio de Janeiro, atuaram as equipes compostas pelo Sub Ten PM Silazaki, Sd PM Andreazzi e Sd PM Lins; Sub Ten Cavalheiro, Cb PM Coimbra e Sd PM Kruger. Cb PM Santos e Cb PM Souza, além do Cb PM Xavier e Sd PM Márcio.

OUTRA GRANDE APREENSÃO

Essa mesma equipe, juntamente com outras do mesmo Batalhão, realizou uma outra grande apreensão de droga às 5h30 do mesmo dia (segunda-feira, 30), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, quando um criminoso abandonou uma S10 carregada com mais de 1 tonelada de entorpecentes. As duas ocorrências geraram prejuízos de mais de R$ 4 milhões aos criminosos.

