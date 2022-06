Uso de máscaras é recomendado mas não obrigatório em Andradina

ANDRADINA – A Prefeitura de Andradina divulgou agora pouco, através da Secretaria Municipal da Saúde, a recomendação para uso de máscaras de proteção em ambientes fechados e unidades escolares, seguindo a orientação do Governo do Estado de São Paulo.



A prefeitura enfatiza, porém, que a utilização da máscara em ambientes fechados é uma recomendação e não obrigatoriedade.



A prefeitura informa que “a decisão leva em conta o aumento na positividade dos testes rápidos antígenos (TRAs) para Covid-19” no Estado.



Na terça-feira (31), a Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde através do Comitê Científico do Estado de São Paulo divulgou que “recomenda o retorno do uso de máscaras em estabelecimentos fechados sem caráter obrigatório”.

Secom/Prefeitura