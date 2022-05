Motorista é detido acusado de provocar acidente na Rondon

ANDRADINA – Um motorista de uma empresa de terraplanagem de Andradina foi acusado de ingerir bebida alcoólica e detido por policiais do Pelotão da Polícia Rodoviária local, acusado de provocar um acidente de trânsito com vítima na tarde de terça-feira, 24, no Km 644 da Rodovia Marechal Rondon, quase em frente da base de apoio da concessionária da rodovia. Encaminhado ao plantão policial, recusou soprar o etilômetro. Foi examinado pelo médico legista, constatando que ele havia ingerido bebida alcoólica, porém, não estava alcoolizado, sendo liberado ao final da ocorrência.

O acidente aconteceu próximo das 18h, quando a comerciante J. A., de 63 anos, residente na Vila dos Operadores, em Castilho, depois de sair do trabalho em Andradina, seguia pela Rondon, sentido à divisa do estado, pela Rodovia Marechal Rondon, dirigindo o VW Fox, na cor branco, quando ao passar na altura do Km 644 teve o veículo violentamente atingido na parte traseira pelo Renault Clio, na cor chumbo, dirigido pelo acusado, que mora no patrimônio de Paranápolis, cujo trevo de acesso é localizado a menos de 1 km do local do acidente.

Com o violento impacto, a mulher perdeu o controle de direção, saiu além do acostamento, batendo forte na canaleta lateral de escoamento de águas pluviais e capotou por diversas vezes. Por sorte usava o cinto de segurança, evitando uma tragédia. Mesmo assim ela sofreu traumas no tórax devido o “tranco” do equipamento de segurança.

O motorista do Clio acabou batendo a testa no retrovisor interno, provocando um “galo” do lado direito, porém, recusou encaminhamento até uma unidade de saúde. Enquanto os bombeiros averiguavam se ele queria ser socorrido, perceberam o odor de bebida alcoólica, sendo repassado para a Polícia Rodoviária. Como ele recusou soprar o etilômetro, foi elaborada multa no valor de R$ 2,950,00, além das futuras sanções criminais na Justiça.

No acidente, o VW Fox dirigido pela vítima sofreu perca total, porém, possui seguro e a proprietária e seus familiares verão a possibilidade de pagamento da franquia do seguro por parte do autor. Já o Clio teve boa parte de sua frente destruído, sendo necessário serem retirados do local por um guincho da concessionária da rodovia. O Clio não possui seguro.