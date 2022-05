Morador de Araçatuba se fere em capotamento na Rondon

MURUTINGA DO SUL – O aposentado João Barsalobre, de 65 Anos, residente na cidade de Araçatuba, sofreu ferimentos leves e contusões e hematomas no tórax provocados pelo cinto de segurança, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde da última quinta-feira, 19, no Km 624 da rodovia Marechal Rondon (SP 300). Socorrido pelo resgate da concessionária da rodovia até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Rodoviária registrou o acidente.

Segundo a vítima relatou aos resgatistas e aos policiais rodoviários, ele seguia normalmente pela rodovia Marechal Rondon a bordo do SUV Honda, na cor branco, placa de Araçatuba/SP, quando na altura do KM 624, próximo do trevo da cidade de Murutinga do Sul (500 metros), foi atrapalhado pelo sol baixo daquele horário, perdeu o controle de direção e acabou colidindo frontalmente contra a defensa metálica (guard rail).

A pancada foi tão forte que arrancou uns 10 metros de defensa metálica. Por sorte nenhuma parte entrou no veículo pelo parabrisa, o que poderia ter conseqüências bens piores

Conforme informou à vítima, ele iria até a cidade de Andradina resolver problemas burocráticos, lamenta pelo ocorrido, mas agradece por ter sofrido somente ferimentos leves. O veículo teve perca total e foi guinchado para um local de segurança até que a vítima pudesse resgatá-lo.