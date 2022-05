Três adolescentes são detidos acusados de roubo e lesão corporal

ANDRADINA – A Polícias Militar deteve na madrugada de segunda-feira, 16, três adolescentes, todos de 16 anos, sendo dois meninos e uma menina, acusados de roubo e lesão corporal contra um rapaz de 22 anos. Encaminhados ao plantão policial, os dois menores foram apreendidos e encaminhados à Fundação Casa. Já a menina foi foi enquadrada no ato infracional de Lesão Corporal e liberada ao término do boletim de ocorrência.

A detenção dos menores infratores aconteceu por volta dos 20 primeiros minutos da madrugada quando os policiais militares de Andradina, Cb PM Paulo Eduardo, Cb PM Wladison, foram acionados para atendimento de ocorrência de roubo na Rua Rodrigues Alves – bairro Jardim das Águas

No local encontraram um rapaz “J.”, de 22 anos, sentada na calçada com o rosto ensanguentado. Indagado do que aconteceu, informou que havia sido vítima de roubo e que sua amásia, de 16 anos, estava envolvida no crime; sendo atacado por duas pessoas do sexo masculino que, na companhia dela, após o agredirem com socos, pontapés e um tijolo, se evadiram levando sua bicicleta.

Uma testemunha ouvida no local confirmou as declarações de que a vítima havia sido atacada por três pessoas, sendo duas do sexo masculino e uma do sexo feminino.

A vítima foi socorrida à UPA, sendo atendida pelo Dr. Adriel Farias, ficando internada em observação com lesões na face.

De posse das informações iniciais, e com apoio do 1° Sgt PM Ferreira, Cb PM Santos, Cb PM Batista e Cb PM Suzuki, os policiais realizaram diligências pela cidade que culminaram na localização dos três envolvidos, todos com 16 anos, e na recuperação da bicicleta.

Indagada a respeito das acusações, a sindicada admitiu participação no crime.

O sindicado F., de 16 anos, já possui passagens por Porte Ilegal de Armas e Roubo, tendo ficado internado por duas vezes na Fundação Casa, pelo período de um ano e 2 meses.

O sindicado L., de 16 anos, já possui passagens por Roubo, tendo ficado internado por duas vezes na Fundação Casa, pelo período de um ano e um mês.

Os três envolvidos receberam voz de apreensão e foram encaminhados ao Plantão Policial, onde o delegado plantonista ratificou a voz quanto aos dois sindicados do sexo masculino, que foram apreendidos e serão encaminhados à Fundação Casa, não ratificando a voz com relação a sindicada, que foi enquadrada no ato infracional de Lesão Corporal e liberada ao término do boletim de ocorrência.