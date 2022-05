Empresário de Castilho preso com armas, munições e com base na Lei Maria da Penha

CASTILHO – No último dia 12, um empresário de 23 anos, morador em Castilho, foi preso pela Polícia Militar com base na Lei Maria da Penha, depois de acusado de agredir a própria esposa, além de posse irregular de armas e munições de uso restritos. A ocorrência foi atendida pelos PMs cabo Márcio, cabo Patrícia e soldado Lucas e o acusado encaminhado para a Delegacia Seccional de Andradina, onde foi indiciado pelos crimes a ele imputado, sendo recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. As armas e munições foram apreendidas.

A prisão do acusado aconteceu depois de policiais militares serem acionados para ocorrência de desinteligência entre casal, e no local, em contato com a vítima, ela relatou à equipe que, após discutir com seu esposo, foi agredida por ele com um golpe de chave de braço, conhecido por “mata leão”.

Em contato com o agressor, ele confirmou que havia discutido com sua esposa e que, para se defender dos tapas dela, teve que lhe aplicar um golpe de “mata leão”.

Por sua vez, ela informou aos militares que o autor possuía duas armas de fogo dentro da residência. A mulher autorizou a entrada dos policiais militares na residência para uma vistoria domiciliar.

Durante a vistoria no interior da residência, os policiais encontraram 01 pistola marca Glock, calibre .40, com numeração suprimida (raspada), de uso restrito, com 01 carregador; 01 pistola marca Taurus, calibre .380, com 01 carregador.

Além das duas armas, foram localizados ainda 72 cartuchos intactos calibre .380; 10 cartuchos intactos calibre .40; 01 cartucho intacto calibre .38; 17 estojos calibre 10mm (.40); 14 estojos calibre .380; 18 estojos calibre .38; 01 coldre de polímero da marca Bélica; 01 coldre de couro da marca Bayard; 01 parte de trilho para lanterna; 01 caixa plástica para munição da marca Combat.

Após a localização das armas e munições descritos acima, o autor assumiu a propriedade do material bélico, afirmando que adquiriu o armamento na cidade de São Paulo, para sua proteção e que não possuía qualquer documentação/registro dos mesmos.

Diante dos fatos e evidências de crime, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de Andradina, onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão por Violência Doméstica/Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Restrito, o autuando em flagrante e o recolhendo ao cárcere, à disposição da justiça.