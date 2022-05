Mecânico é preso furtando materiais de construção de obra

ILHA SOLTEIRA – Um mecânico foi preso pela Polícia militar no último domingo, 15, acusado de furtar materiais de construção de uma obra (réguas de pedreiro). Com ele também foi localizada uma bicicleta que estava em sua posse para facilitar sua fuga do local dos fatos. Encaminhado ao plantão da Delegacia de Polícia, foi autuado em flagrante, ficando preso, à disposição da justiça. Os materiais furtados foram devolvidos aos seus proprietários.

A prisão do acusado aconteceu quando os Policiais Militares de Ilha Solteira, Cb PM Custódio e Cb PM Marcos Antônio, foram acionados para atendimento de ocorrência de Furto em uma obra. Em contato com o proprietário, este informou que um indivíduo havia furtado materiais de construção de sua obra (réguas de pedreiro), se evadindo em seguida.

Com apoio das equipes com 1º Sgt Nunes e Cb PM Paulo, e outra com Cb PM Valdemir e Cb PM Suza, iniciaram diligências pelas imediações e logo depois abordaram o autor, que estava na posse do que havia sido furtado e de uma bicicleta vermelha.

Indagado, admitiu o furto, declarando que iria vendê-las para comprar e usar crack. Informou ainda que a bicicleta que estava em sua posse também havia sido furtada, para facilitar sua fuga do local.

Diante das evidências ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao DP local onde foi autuado em flagrante, ficando preso, à disposição da justiça.

Durante a elaboração da ocorrência, compareceu naquela Unidade Policial a vítima proprietária da bicicleta, que a reconheceu prontamente.