Filho é preso acusado de cárcere privado e maus tratos a idoso

ANDRADINA – O entregador de mercadorias (motoboy), R. C. J., o “Juninho”, de 34 anos, residente no bairro Santa Cecília, foi preso pela Polícia Militar na noite do último domingo, 08, acusado de cárcere privado e maus tratos a idoso, ao manter seu pai de 70 anos preso em uma casa no loteamento “Quinta dos Castanheiras”, deixando-o sem alimentos e sem higiene pessoal. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão da audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu quando os policiais militares de Andradina, Cb PM Apolinário e Cb PM Ronaldo, foram acionados para atendimento de ocorrência de maus tratos a idoso, onde, segundo denúncias, em uma residência no bairro Quinta dos Castanheiras, havia um idoso de aparência magra que permanecia sempre trancado e sozinho.

Com apoio do CGP1 (Comando Grupo Patrulha), com Subten PM Constantino e Cb PM Queiróz, imediatamente foram ao local, encontrando de fato a residência trancada. Em contato com vizinhos, eles declararam que de fato, ali residia uma pessoa idosa, que morava sozinha, e que alguém o alimentava uma vez por dia.

Após chamarem por diversas vezes, os policiais foram atendidos por uma pessoa idosa, do sexo masculino, com as vestes sujas e barba totalmente branca, oportunidade em que pediram que ele abrisse a porta, tendo ele respondido que não possuía a chave. Indagado, R. C., de 70 anos, o idoso disse que só comia quando seu filho levava algum alimento.

De posse dessas informações iniciais, os policiais fizeram pesquisas utilizando as ferramentas inteligentes e localizaram o filho da vítima, que compareceu ao local, quando foi solicitado a abrir a porta.

Em vistoria na residência, os PMs verificaram que as condições eram totalmente insalubres, além de não existir nenhum alimento.

Indagado, Juninho respondeu que seu pai possui problemas mentais e por isso o deixa trancado.

Diante dos fatos e evidências, foi dada voz de prisão à R. C. J., pelos crimes de cárcere privado e maus tratos a idosos, sendo conduzido ao Plantão Policial onde o delegado ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante, o recolhendo ao cárcere, à disposição da justiça.

A vítima foi socorrida à UPA – Unidade de Pronto Atendimento por uma ambulância do município, ficando aos cuidados da assistente social Silvana, permanecendo internada em observação naquele local para a realização de exames mais detalhados.