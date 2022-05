Polícia Rodoviária prende criminosos com 555 tabletes de maconha na Tamoios

SÃO SEBASTIÃO – A Polícia Rodoviária, através da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária*, prendeu três indivíduos, além de apreender 555 pacotes de maconha, perfazendo a quantia de 494 kg, depois de receber denúncia de pessoas fazendo o transporte de grande quantidade de drogas. Os três indivíduos, além do entorpecentes e dos veículos envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Policia Federal de São Sebastião (litoral paulista), onde foram indiciados e permaneceram presos pelos crime de Tráfico de Drogas.

A prisão do trio aconteceu quando a equipe com Cb PM Halyne e ao Sd PM Henrique, ao receber uma denúncia de que um veículo do tipo caminhonete, estaria no transporte de drogas pela Rodovia dos Tamoios, com destino ao litoral. Os policiais rodoviários iniciaram o patrulhamento com direcionamento ao possível veículo, sendo que na altura do km 48 da referida rodovia, visualizaram a caminhonete suspeita, momento em que tentaram realizar a abordagem.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, dois homens que estavam em uma L200 Triton, cabine dupla, empreenderam fuga ao avistarem as viaturas e conseguiram fugir pela mata lateral da rodovia, após abandonarem o veículo.

Na carroceria e no banco traseiro da camionete foram encontrados 555 tabletes de maconha. A suspeita é que a droga tenha vindo de São José dos Campos e seguia para o litoral.

Um Onix, que fazia escolta da L200 foi abordado e três indivíduos que estavam nele foram presos em flagrante.

Devido a fuga e a situação de perigo, foi solicitado o devido apoio, sendo que no trecho de serra da Rodovia dos Tamoios, outros dois veículos, também envolvidos na prática delituosa, foram abordados, tendo seus ocupantes detidos.

Diante dos fatos a ocorrência foi conduzida à Delegacia da Policia Federal de São Sebastião, onde permaneceram presos pelos crime de Tráfico de Drogas, à disposição da Justiça e aguardando audiência de custódia..

Foram apreendidos 555 tabletes de maconha, perfazendo o peso total de 494 kg da droga.