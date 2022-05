Polícia Rodoviária prende homem por trafico e outro procurado da Justiça

PENÁPOLIS – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na tarde da última quarta-feira, 10, um homem acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrá-lo em um ônibus transportando 7 tabletes de maconha, que pesaram quase 9 Kg. Um outro passageiro constou como procurado da Justiça. Encaminhados para o plantão da Delegacia de Polícia de Penápolis, os dois permaneceram à disposição da Justiça. A droga foi apreendida.

As prisões do acusado de tráfico e o procurado da Justiça aconteceram próximo das 17h, durante o desencadeamento da “Operação Paz e Proteção”, quando a Equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, com Subten PM Silazaki, Cb PM Valdenor e Sd PM Lins, abordou para fiscalização no Km 535 + 500m da Rodovia Marechal Rondon, um ônibus oriundo do estado do MS, e prendeu um dos passageiros, residente em Itumbiara/GO,

Com o comportamento suspeito de um dos passageiros, policiais rodoviários realizaram revista em sua bagagem e localizaram 7 tabletes de maconha, que pesaram quase 9 Kg. Um outro passageiro que demonstrou nervosismo com a presença militar, em pesquisa de sua vida pregressa, constou como procurado da Justiça.

Os dois indivíduos permaneceram à disposição da Justiça, na cadeia pública de Penápolis/SP.