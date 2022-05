Morador de rua é preso furtando peças da linha férrea

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde da última terça-feira, -3, um soldador de 56 anos em situação de morador de rua, acusado de furto qualificado, depois de surpreendido com 0-3placas de ferro de sustentação de trilho; 01 marreta de ferro; 01 ponteiro de ferro e 01 alicate. Ele foi conduzido ao 2º DP, onde o delegado, Dr. Carlos Sérgio Falsiroli, ratificou a voz de prisão, o recolhendo à carceragem, à disposição da Justiça. As peças de ferro foram devolvidas a um representante da empresa e as demais ferramentas foram apreendidas.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento pelo município de Andradina quando uma equipe de Força Tática com 1º Sgt PM Alexander, Cb PM Rezende e Cb PM Diletti, foi acionada para averiguação de possível furto em andamento de peças da malha ferroviária da empresa Rumo Logística, atrás do parque de exposições (Expoan), no bairro Santa Cecília.

Com apoio das outras equipes de Força Tática com 1⁰ Sgt PM Crepaldi, Cb PM Coutinho, Cb PM Costa Junior e 1⁰ Sgt PM Aguilera, Cb PM Alécio e Sd PM Guaranha, foram rapidament para o local e iniciaram patrulhamento pela linha férrea, quando ouviram barulhos de marretadas em ferro. Logo depois avistaram o autor, de posse de uma marreta e um ponteiro de ferro, danificando a madeira de sustentação dos trilhos com o intuito de retirar as placas de apoio.

Ele foi rapidamente abordado e submetido à busca pessoal, sendo encontradas na sua posse 03 placas, que ele já havia retirado. Indagado, declarou que as venderia para o ferro velho.

Diante das evidências, lhe foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de Furto qualificado (artigo 155, parágrafo 4), sendo conduzido ao 2º DP, onde o delegado, Dr. Carlos Sérgio Falsiroli, ratificou a voz de prisão, o recolhendo à carceragem, à disposição da Justiça.

PERIGO DE ACIDENTE GRAVE

A falta das peças citadas, pinos de fixação, ou os danos causados nos dormentes de madeira pela ação de retirada das peças, podem ocasionar o descarrilamento de toda uma composição, que transporta inclusive combustíveis e outros materiais potencialmente perigosos e um acidente desta magnitude pode ter resultados catastróficos e ambientais, já que a linha férrea atravessa a área urbana da cidade.